Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Ad hoc-Mitteilung der Bio-Gate AG vom 19.08.2025:Vorstand und Aufsichtsrat der Bio-Gate AG (ISIN DE000BGAG981/ WKN BGAG98) haben heute beschlossen eine Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von EUR 160.000,00 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre auszugeben. Die Wandelschuldverschreibung wird zu 100% ihres Nennbetrages ausgegeben. Sie hat eine Laufzeit von drei Jahren und der Wandlungspreis beträgt EUR 1,10 je Aktie. Die Wandelschuldverschreibung wurde bereits in Höhe von EUR 110.000,00 platziert und wird im Übrigen ausgewählten Investoren zur Zeichnung angeboten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
