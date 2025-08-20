DJ PTA-News: sdm SE: SDM GROUP im 1. Halbjahr 2025 zurück auf Wachstumskurs

sdm SE: SDM GROUP im 1. Halbjahr 2025 zurück auf Wachstumskurs

München (pta000/20.08.2025/11:29 UTC+2)

• Gesamtleistung +39% auf EUR 22,5 Mio. • EBITDA +67% auf EUR 1,2 Mio. • Erfolgreiche Neukundenakquise und Ausbau des Bestandskundengeschäfts • Umbau der Gruppe planmäßig bis Jahresende abgeschlossen

München, 20. August 2025 - Die sdm SE (ISIN: DE000A3CM708) hat heute den Konzernzwischenbericht für den Zeitraum 1. Januar bis 30. Juni 2025 veröffentlicht und bestätigt mit dem Halbjahresergebnis 2025 die Rückkehr auf den Wachstumspfad. Mit einer Gesamtleistung von EUR 22,5 Mio. (H1 2024: EUR 16,1 Mio.) und einer Steigerung des operativen Ergebnisses (EBITDA) um 67 % auf EUR 1,2 Mio. übertrifft die Gruppe deutlich das Vorjahresniveau. Bereinigt um Einmaleffekte aus den laufenden Umbau- und Repositionierungsmaßnahmen in Höhe von EUR 0,3 Mio., erhöht sich das normalisierte EBITDA auf EUR 1,5 Mio., was einer Marge von 6,8% entspricht.

Wachstumstreiber sind die operativen Tochtergesellschaften sdm Sicherheitsdienste München GmbH & Co. KG und Industrie- und Werkschutz Mundt GmbH, die gleichermaßen durch eine konsequente Ausweitung des Geschäfts mit Bestandskunden sowie die erfolgreiche Akquisition neuer Kunden punkten konnten. Die Dynamik verdeutlicht: Die im Jahr 2024 eingeleiteten Maßnahmen wirken - die SDM GROUP hat sich nachhaltig im Markt zurückgemeldet.

Parallel treibt die Gruppe die Transformation weiter voran: Der Vertrieb wurde ausgebaut, zentrale Prozesse gebündelt und die organisatorische Neuausrichtung erfolgreich gestartet. Der Umbau der Gruppe verläuft planmäßig und wird bis Ende 2025 abgeschlossen sein. Damit legt die SDM GROUP die Basis für eine effiziente und skalierbare Plattform im Markt für private Sicherheitsdienstleistungen.

Konzernergebnis im Halbjahr 2025

Trotz der deutlichen operativen Verbesserung weist der Konzern für das erste Halbjahr 2025 aufgrund hoher planmäßiger Abschreibungen auf die akquirierten Unternehmenswerte, einer überproportionalen Steuerquote sowie gestiegener Ergebnisanteile anderer Gesellschafter einen Konzernverlust von EUR 0,5 Mio. aus (H1 2024: EUR 0,4 Mio.). Das Halbjahresergebnis unterstreicht jedoch, dass die operative Ertragskraft spürbar gestiegen ist und die strukturellen Belastungen aus der Transformation bereits absehbar an Wirkung verlieren.

CEO Jens-Peter Neumann betont: "Die Halbjahreszahlen zeigen: Unsere Transformation trägt Früchte. Wir sind operativ zurück in der Erfolgsspur und erschließen konsequent neue Geschäftsfelder. Besonders im Bereich Beratung und Sicherheitskonzepte erwarten wir zusätzliches Wachstum - gestützt durch die anstehende Einführung des KRITIS-Dachgesetzes, das erheblichen Beratungsbedarf bei unseren Kunden schaffen wird. Die Kombination aus starkem Geschäft mit Security Services, wachsendem Beratungsfeld und effizienteren Strukturen macht die SDM GROUP zu einem der dynamischsten Player im Markt."

Ausblick: Bereits jetzt sind zusätzliche Aufträge für das zweite Halbjahr gesichert. Vor diesem Hintergrund bestätigt die Gesellschaft ihre Erwartung, im Gesamtjahr 2025 Umsatz und Ergebnis deutlich zu steigern und den Wachstumskurs 2026 konsequent fortzusetzen.

Der Konzernzwischenbericht 2025 der sdm SE für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. Juni 2025 ist verfügbar unter www.sdm-se.de.

Über die SDM GROUP

Die sdm SE ist die Holdinggesellschaft der operativen Tochtergesellschaften sdm Sicherheitsdienste München GmbH & Co. KG, Industrie- und Werkschutz Mundt GmbH sowie RSD Rottaler Sicherheitsdienst GmbH. Mit über 600 Mitarbeitenden zählt die SDM GROUP zu den führenden Sicherheitsdienstleistern in Süd- und Westdeutschland. Das Leistungsspektrum reicht von Werk- und Objektschutz über Revier- und Streifendienste, Event Security und Special Security Services bis hin zur Beratung und Umsetzung komplexer Sicherheitskonzepte.

Kontakt: sdm SE Tobias Bodamer Tel.: +49 89 5529 1150 E-Mail: investorrelations@sdm-se.de www.sdm-se.de

