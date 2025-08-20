Die Infineon Technologies Austria AG versorgt ab sofort die gesamte Halbleiterproduktion am Standort Villach mit Wasserstoff aus erneuerbaren Energien. Die Elektrolyseanlage vor Ort ist in Betrieb gegangen. Der für die Elektrolyse erforderliche Strom kommt ausschließlich aus regenerativen Quellen. "Mit der Elektrolyseanlage sichern wir unsere Wasserstoffversorgung für die Zukunft und minimieren Lieferabhängigkeiten. Und wir ersetzen den bisherigen Wasserstoff aus fossilen Quellen durch grün hergestellten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
