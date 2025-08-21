EQS-News: SBO AG
SBO behauptet sich in anspruchsvollem Marktumfeld mit zweistelliger EBIT-Marge
Das erste Halbjahr 2025 von SBO AG, im Leitindex ATX der Wiener Börse notiert, war von deutlicher Marktunsicherheit und verhaltener Investitionstätigkeit geprägt. SBO begegnete den Marktherausforderungen proaktiv mit gezielten Maßnahmen wie der Optimierung von Lieferketten und Kapazitätsanpassungen. Das Unternehmen stärkte seine Marktposition durch den Ausbau strategischer Standorte in Saudi-Arabien und Vietnam und erzielte Fortschritte in neuen Geschäftsfeldern wie Geothermie und Carbon Capture & Storage. Im Bereich der additiven Fertigung für High-End-Industrien hat SBO am 19. August 2025 eine Vereinbarung zum Erwerb von 3T Additive Manufacturing Ltd. geschlossen. Mit 1. Juli 2025 wurde die rechtliche Umfirmierung von SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT Aktiengesellschaft in SBO AG abgeschlossen. Trotz des herausfordernden Umfeldes, das sich auch in den Finanzkennzahlen widerspiegelt, erzielte SBO weiterhin zweistellige operative Margen.
Der Auftragseingang von MEUR 216,9 (1-6/2024: MEUR 248,7) und der Auftragsbestand der Gruppe, der Ende Juni bei MEUR 103,3 lag (31.12.2024: MEUR 141,8), zeigen die anhaltend gesunkene Investitionstätigkeit der Kunden. Der Umsatz von SBO erreichte im ersten Halbjahr den soliden Wert von MEUR 253,6 (1-6/2024: MEUR 288,1), wobei der Umsatzrückgang in der Precision Technology (PT)-Division (-31,2%) durch die positive Entwicklung in der Energy Equipment (EE)-Division (+11,0%) teilweise kompensiert wurde.
Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) kam auf MEUR 44,5 und lag damit trotz des Umsatzrückgangs bei einer weitgehend stabilen Marge von 17,5% (1-6/2024: MEUR 53,1, 18,4%), da die geringere Auslastung in der PT-Division durch eine signifikante Ergebnisverbesserung in der EE-Division größtenteils ausgeglichen wurde. Das Betriebsergebnis (EBIT) betrug MEUR 28,6 bei einer Marge von 11,3% (1-6/2024: MEUR 36,6, 12,7%). Das Ergebnis vor Steuern erreichte MEUR 26,0 (1-6/2024: MEUR 33,8). Das Ergebnis nach Steuern lag bei MEUR 18,5 (1-6/2024: MEUR 25,0), was einem Ergebnis je Aktie von EUR 1,18 (1-6/2024: EUR 1,58) entspricht.
CEO Klaus Mader über den bisherigen Geschäftsverlauf: "Trotz einer deutlichen Marktabschwächung haben wir SBO im ersten Halbjahr 2025 stabil auf Kurs gehalten. Wir managen diese Situation mit Kostendisziplin und halten unverändert an unseren strategischen Initiativen fest."
Segmente
Cashflow und Bilanz bleiben solide
Die liquiden Mittel lagen zum 30. Juni 2025 bei MEUR 278,9 (31. Dezember 2024: MEUR 314,7). Neben der Dividendenzahlung von MEUR 27,6 war der Rückgang der liquiden Mittel vor allem auf negative Wechselkurseffekte (MEUR 13,9) durch die Abschwächung des US-Dollars zurückzuführen. Das Eigenkapital betrug zum 30. Juni 2025 MEUR 418,6 (31. Dezember 2024: MEUR 492,7), belastet von Währungsumrechnungseffekten in Höhe von MEUR 65,1. Das führte zu einer Eigenkapitalquote von 47,0% (31. Dezember 2024: 50,0%). Die Nettoverschuldung stieg auf MEUR 82,3 (31. Dezember 2024: MEUR 56,0), auch beeinflusst durch die US-Dollar-Abschwächung. Das Gearing erhöhte sich daher auf 19,7% (31. Dezember 2024: 11,4%). Die hohe Liquidität und finanzielle Stabilität von SBO bilden eine solide Grundlage für die Umsetzung der Wachstumsstrategie.
Ausblick
Vor diesem Hintergrund rechnet SBO im zweiten Halbjahr mit einer weiterhin verhaltenen Nachfrage in der Precision Technology-Division (PT). Um die aktuelle Entwicklung aktiv zu steuern, setzt SBO einerseits auf Kostensenkungen und die Anpassung der Kapazitäten. Andererseits wird der Ausbau zukunftsorientierter Geschäftsfelder wie Additive Manufacturing vorangetrieben, das für die mittel- bis langfristige Entwicklung von SBO zunehmend an Bedeutung gewinnt.
In der Energy Equipment-Division (EE) erwartet SBO eine bessere Entwicklung als der Gesamtmarkt. Obwohl der Rückgang der Bohr- und Komplettierungsaktivitäten in den USA das Geschäft belastet, erwartet SBO, von der erfolgreichen Markteinführung technologischer Innovationen zu profitieren. SBO setzt gezielt auf Marktanteilsgewinne durch Technologieführerschaft und Effizienzsteigerungen. In den internationalen Märkten werden sich die positiven Impulse aus den umgesetzten Marktexpansionsschritten fortsetzen.
Trotz der aktuellen, marktbedingten Herausforderungen ist SBO langfristig gut positioniert, um zukünftige Marktchancen wahrzunehmen. Der steigende globale Energiebedarf und die Umsetzung der Strategie - von Marktexpansion über Technologieführerschaft bis hin zur Diversifizierung in neue Geschäftsfelder - bieten attraktive Wachstumsmöglichkeiten. Gleichzeitig optimiert SBO die operative Aufstellung weiter, um noch näher an den Kunden zu sein, Produkte schneller in den Markt zu bringen und das globale Setup bestmöglich zu nutzen.
Strategische Akquisition zur weiteren Stärkung der Position im 3D-Metalldruck
CEO Klaus Mader schließt: "Wir treiben technologische Innovationen erfolgreich voran, diversifizieren unser Geschäft und nutzen Marktchancen - auch in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld. Wir sind finanziell und mit unseren globalen Standorten sehr gut aufgestellt und setzen unsere Strategie um, wie auch die Akquisition von 3T Additive Manufacturing Ltd. zeigt."
