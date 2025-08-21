Die Ernst Russ AG (ER) wird ihre Q2/H1 2025-Ergebnisse am 28. August veröffentlichen. Wir erwarten eine solide Profitabilität, gestützt durch robuste Charterraten, eine nahezu perfekte durchschnittliche Schiffsverfügbarkeit (99,2 %) sowie Veräußerungsgewinne aus Schiffsverkäufen. Trotz einer kleineren Flotte (26 vs. 29 Schiffe) sollten die Q2-Umsätze mit rund EUR 39 Mio. weitgehend stabil bleiben, begünstigt durch feste durchschnittliche Tagesraten (~USD 17.500). Das EBIT wird auf EUR 14,2 Mio. geschätzt, wobei Veräußerungsgewinne (~EUR 5 Mio.) den Effekt der geringeren Flottenzahl abfedern. Der Nettogewinn dürfte bei EUR 9,5 Mio. liegen (EPS EUR 0,28). Mit rund 84 % der Umsätze für das GJ25 bereits gesichert und dem Großteil der Veräußerungsgewinne realisiert, ist die Visibilität des Ausblicks hoch. Eine starke Bilanz, verlässliche Cashflows und die strukturelle Straffung untermauern unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von EUR 10,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/ernst-russ-ag
© 2025 AlsterResearch