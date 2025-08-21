Original-Research: sdm SE - von Sphene Capital GmbH
Einstufung von Sphene Capital GmbH zu sdm SE
Auf dem Weg zum KI-basierten Security-as-a-Service-Anbieter
Umsatz und Ergebnis haben sich im ersten Halbjahr 2025 stark verbessert. Nach Überarbeitung unserer Finanzprognosen um die auf der Hauptversammlung ausgegebene Mittelfrist-Guidance ermitteln wir aus unserem dreiphasigen DCF-Entity-Modell (Base-Case-Szenario) ein Kursziel von nunmehr EUR 5,20 (bislang: EUR 4,80) je Aktie. In einer Monte-Carlo-Analyse haben wir alternative Umsatz- und Ertragsszenarien zugrunde gelegt und ermitteln Werte des Eigenkapitals in einer Bandbreite zwischen EUR 4,40 (10%-Quantil) und EUR 5,90 (90%-Quantil) je Aktie. Angesichts einer von uns auf Sicht von 36 Monaten erwarteten Kursperformance von 173,7% bestätigen wir unser Buy-Rating für die Aktien der sdm SE.
Auch wenn wir davon ausgehen, dass das zweite Quartal 2025 das schlechteste Quartal des Jahres gewesen sein dürfte, war die Entwicklung im ersten Halbjahr 2025 stärker, als von manchen Marktteilnehmern erwartet. So lagen die Erlöse mit EUR 22,4 Mio. (Vj.: EUR 16,1 Mio.) um 39,0% und das EBITDA mit EUR 1,2 Mio. (Vj.: EUR 0,7 Mio.) um 67,0% über den vergleichbaren Vorjahreswerten. Dabei war das EBITDA im H1/2025 von Einmalaufwendungen in Höhe von mehr als EUR 0,3 Mio. belastet, was jedoch aus unserer Sicht belegt, welche operativen Erträge erreicht werden können, wenn das vom Management angestoßene Maßnahmenpaket zur Profitabilitätsverbesserung erst vollständig umgesetzt sein wird. Dass dies bereits zeitnah der Fall sein sollte, zeigt die Aufteilung der Einmalkosten: Angabe gemäß wurden 82% für die Bereinigung struktureller und juristischer Altlasten (im Wesentlichen Rechts- und Beratungsaufwendungen sowie Abfindungszahlungen) aufgewendet, während 18% in die zukunftsgerichtete Repositionierung des Unternehmens investiert wurden.
