Original-Research: sdm SE - von Sphene Capital GmbH



21.08.2025 / 10:52 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Sphene Capital GmbH zu sdm SE Unternehmen: sdm SE ISIN: DE000A3CM708 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 21.08.2025 Kursziel: EUR 5,20 (bislang: EUR 4,80) Kursziel auf Sicht von: 36 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler, CEFA

Auf dem Weg zum KI-basierten Security-as-a-Service-Anbieter Umsatz und Ergebnis haben sich im ersten Halbjahr 2025 stark verbessert. Nach Überarbeitung unserer Finanzprognosen um die auf der Hauptversammlung ausgegebene Mittelfrist-Guidance ermitteln wir aus unserem dreiphasigen DCF-Entity-Modell (Base-Case-Szenario) ein Kursziel von nunmehr EUR 5,20 (bislang: EUR 4,80) je Aktie. In einer Monte-Carlo-Analyse haben wir alternative Umsatz- und Ertragsszenarien zugrunde gelegt und ermitteln Werte des Eigenkapitals in einer Bandbreite zwischen EUR 4,40 (10%-Quantil) und EUR 5,90 (90%-Quantil) je Aktie. Angesichts einer von uns auf Sicht von 36 Monaten erwarteten Kursperformance von 173,7% bestätigen wir unser Buy-Rating für die Aktien der sdm SE. Auch wenn wir davon ausgehen, dass das zweite Quartal 2025 das schlechteste Quartal des Jahres gewesen sein dürfte, war die Entwicklung im ersten Halbjahr 2025 stärker, als von manchen Marktteilnehmern erwartet. So lagen die Erlöse mit EUR 22,4 Mio. (Vj.: EUR 16,1 Mio.) um 39,0% und das EBITDA mit EUR 1,2 Mio. (Vj.: EUR 0,7 Mio.) um 67,0% über den vergleichbaren Vorjahreswerten. Dabei war das EBITDA im H1/2025 von Einmalaufwendungen in Höhe von mehr als EUR 0,3 Mio. belastet, was jedoch aus unserer Sicht belegt, welche operativen Erträge erreicht werden können, wenn das vom Management angestoßene Maßnahmenpaket zur Profitabilitätsverbesserung erst vollständig umgesetzt sein wird. Dass dies bereits zeitnah der Fall sein sollte, zeigt die Aufteilung der Einmalkosten: Angabe gemäß wurden 82% für die Bereinigung struktureller und juristischer Altlasten (im Wesentlichen Rechts- und Beratungsaufwendungen sowie Abfindungszahlungen) aufgewendet, während 18% in die zukunftsgerichtete Repositionierung des Unternehmens investiert wurden.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: sdm_UpdateReport20250821



Kontakt für Rückfragen:

Peter Thilo Hasler, CEFA

+49 (89) 74443558 / +49 (152) 31764553

peter-thilo.hasler@sphene-capital.de



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

