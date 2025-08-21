Anzeige
Donnerstag, 21.08.2025
Potenzieller Gamechanger: Tiny-Float-Chance bei dieser Rohstoff-Aktie?
WKN: A2LQ72 | ISIN: DE000A2LQ728 | Ticker-Symbol: ML2
Frankfurt
20.08.25 | 08:02
1,050 Euro
Dow Jones News
21.08.2025 11:15 Uhr
PTA-PVR: Ming Le Sports AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

DJ PTA-PVR: Ming Le Sports AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

Veröffentlichung gem. -- 40 Abs. 1 WpHG

Ming Le Sports AG: Veröffentlichung nach -- 40 Abs. 1 WpHG

Heidelberg (pta000/21.08.2025/10:43 UTC+2) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten 

Name:              Ming Le Sports AG 
Legal Entity Identifier (LEI): 391200CXYZIOFGJB0D83 
Straße, Hausnr:         Ziegelhäuser Landstraße 3 
PLZ:              69120 
Ort:              Heidelberg, Deutschland

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Wilhelm K. T. Zours Geburtsdatum: 28.07.1961

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3. Deutsche Balaton Aktiengesellschaft

5. Datum der Schwellenberührung 15.08.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile 

Anteil Stimmrechte in %  Anteil Instrumente in %    Summe Anteile in %  Gesamtzahl der Stimmrechte 
          (Summe 7.a.)     (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)    (Summe 7.a. + 7.b.)     nach -- 41 WpHG 
   neu   51,09          0,00             51,09          3.078.820 
  letzte   76,01          0,00             76,01 
 Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (---- 33, 34 WpHG) 

ISIN    absolut direkt (-- 33  absolut zugerechnet (-- 34   direkt in % (-- 33  zugerechnet in % (-- 34 
            WpHG)            WpHG)           WpHG)          WpHG) 
DE000A2LQ728 0             1.572.927           0,00          51,09 
  Summe:                      1.572.927                       51,09

b.1. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG 

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 
                                   0          0,00 
                            Summe:           0        0,00

b.2. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG 

Art des   Verfalldatum  Ausübungszeitraum /   Barausgleich oder physische   Stimmrechte  Stimmrechte in 
 Instruments             Laufzeit          Abwicklung        absolut      % 
                                            0        0,00 
                                    Summe:           0       0,00

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen 

Unternehmen        Stimmrechte in %, wenn 3%  Instrumente in %, wenn 5%   Summe in %, wenn 5% 
                        oder höher          oder höher        oder höher 
- Wilhelm K. T. Zours 
- DELPHI Unternehmensberatung 
Aktiengesellschaft 
- VV Beteiligungen Aktiengesellschaft 
- Deutsche Balaton Aktiengesellschaft 51,09                           51,09

9. Bei Vollmacht gemäß -- 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: 28.08.2025

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung: 

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile 
%         %         %

10. Sonstige Informationen

Datum 19.08.2025

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Ming Le Sports AG 
           Ziegelhäuser Landstraße 3 
           69120 Heidelberg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Michel Huth 
Tel.:         +49 6221 6424-85 
E-Mail:        info@minglesports.de 
Website:       www.minglesports.de 
ISIN(s):       DE000A2LQ728 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt

[ source: https://www.pressetext.com/news/1755765780218 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 21, 2025 04:43 ET (08:43 GMT)

© 2025 Dow Jones News
