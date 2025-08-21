Der niederländische Versicherer punktet in dieser Woche mit besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen. Analysten loben besonders das extrem profitable Geschäftsmodell. Die niederländische Versicherung ASR Nederland hat im ersten Halbjahr 2025 die Erwartungen der Analysten in gleich drei entscheidenden Bereichen übertroffen. Das Unternehmen meldete einen Wachstum des Betriebskapitals (OCC) von 721 Millionen Euro (Konsens: 696?Millionen), einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
