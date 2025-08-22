Exosomen als Türöffner für die Medizin von morgen

Anzeige / Werbung

Exosomen gelten als stille Helden der regenerativen Medizin. Diese winzigen Botenstoffe übernehmen eine Schlüsselrolle im Heilungsprozess, indem sie microRNA und andere Signalstoffe gezielt zu beschädigten Zellen transportieren. Besonders bei Rückenmarksverletzungen zeigen sie enormes Potenzial: Sie fördern gezielt die Zellregeneration, mildern Entzündungen und helfen dem Nervensystem, sich selbst zu reparieren - ein Fortschritt, der Leben verändern kann.

Unabhängige Bioanalyse bestätigt überlegene Wirksamkeit

Wie wirkungsvoll die von NurExone Biologic Inc. entwickelten Exosomen tatsächlich sind, zeigt nun eine unabhängige Analyse durch das renommierte TAmiRNA-Labor in Wien. Das nach ISO 13485 zertifizierte Institut prüfte im Auftrag von NurExone die biologische Aktivität der Exosomen, die von der US-Tochter ExoTOP Inc. hergestellt werden. Die Ergebnisse sind beeindruckend: In mehreren zentralen Kategorien übertreffen die NurExone-Exosomen den führenden kommerziellen Standard deutlich. Die Wirkung auf die Nervenregeneration war rund 1,8-mal höher, während bei Entzündungshemmung und Gewebereparatur sogar nahezu eine Verdopplung gemessen wurde.

Grundlage dieser Erkenntnisse ist eine detaillierte microRNA-Analyse - entscheidend für die Steuerung regenerativer Prozesse im Körper. Ein Erfolgsfaktor: Die Exosomen basieren auf einer streng kontrollierten Master Cell Bank, die konstante Qualität und Reproduzierbarkeit sicherstellt. Damit sind sie nicht nur leistungsstark, sondern auch für künftige Anwendungen in Klinik und Ästhetik bestens gerüstet.

Klinische Anwendung rückt näher

Mit Produktkandidaten wie ExoPTEN verfolgt NurExone das Ziel, neue therapeutische Standards zu setzen. Die ersten klinischen Studien sollen 2026 starten und sich auf Rückenmarksverletzungen und Sehnervschäden konzentrieren - zwei Indikationen mit hohem medizinischen Bedarf und signifikantem Marktpotenzial. Parallel dazu plant das Unternehmen den Ausbau seiner Produktionskapazitäten über die Tochter ExoTOP Inc., um sich auf die steigende Nachfrage vorzubereiten.

Ein Blick in die Branche zeigt, wohin die Reise gehen kann: Mesoblast Ltd., ein australischer Pionier im Bereich regenerativer Zelltherapien, steht mit mehreren Produkten kurz vor der Zulassung und hat bereits eine von der FDA genehmigte Stammzellentherapie im Portfolio. Vor diesem Hintergrund gewinnen die Exosomen von NurExone an Relevanz - nicht nur als Ergänzung bestehender Therapien, sondern als eigenständige Plattformtechnologie mit vielfältigen medizinischen und ästhetischen Anwendungen.

Ein neuer Standard für regenerative Therapien

Mit der unabhängigen Validierung durch das TAmiRNA-Labor und den klaren Vorteilen gegenüber etablierten Standards hat NurExone einen wichtigen Meilenstein erreicht. Die firmeneigenen Exosomen vereinen hohe Wirksamkeit mit reproduzierbarer Qualität - ein starkes Fundament für die nächste Generation regenerativer Medizin. Anleger dürften den weiteren Weg des Unternehmens mit Spannung verfolgen.

----



Lassen Sie sich in den Verteiler für NurExone Biologic oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler NurExone" oder "Nebenwerte".



NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

https://nurexone.com

Land: Israel & Kanada



Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit der NurExone Biologic existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der NurExone Biologic. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von NurExone Biologic können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von NurExone können dem Prospekt entnommen werden, der auf https://nurexone.com/investors/ heruntergeladen werden kann.



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der NurExone Biologic vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

The post Exosomen als Türöffner für die Medizin von morgen appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA67059R1091