Exosomen statt Viren: Warum NurExone, Regenxbio und Voyager den Markt für Nerventherapien verändern könnten

Reproduzierbare Ergebnisse mit klarer Dosiswirkung

NurExone Biologic Inc (WKN A3E5A2, ISIN CA67059R1091) hat in einem präklinischen Modell zur Schädigung des Sehnervs vielversprechende Daten vorgelegt. Das Unternehmen arbeitet mit Exosomen als Träger für therapeutische Wirkstoffe. In Tierversuchen zeigte sich: Die Behandlung mit ExoPTEN führte zu einer dosisabhängigen Verbesserung der Sehfunktion. Die Resultate konnten mehrfach reproduziert werden - ein wichtiger Hinweis auf die Zuverlässigkeit des Ansatzes. Damit rückt eine potenzielle Therapie für Glaukom und andere Sehnerv-Erkrankungen ein Stück näher.

Neue Perspektiven für die Glaukombehandlung

Weltweit leben über 70 Millionen Menschen mit Glaukom - einer der häufigsten Ursachen für irreversible Erblindung. Aktuelle Behandlungsformen setzen ausschließlich auf die Senkung des Augeninnendrucks. Sie verlangsamen das Fortschreiten der Erkrankung, können verlorene Sehkraft aber nicht zurückbringen. ExoPTEN verfolgt einen anderen Ansatz: Die gezielte Hemmung des PTEN-Gens mittels siRNA - verpackt in exosomale Nanotransporter - soll geschädigte Nervenzellen im Auge zur Regeneration anregen.

Die in den Studien beobachtete Korrelation zwischen Dosierung und Sehverbesserung ist von zentraler Bedeutung. Sie spricht für einen biologisch spezifischen und kontrollierbaren Wirkmechanismus. Genau das wird für eine mögliche Zulassung in klinischen Studien entscheidend sein.

Erweiterung der Pipeline - von Rückenmark zum Sehnerv

ExoPTEN wurde ursprünglich als Therapieansatz für Rückenmarksverletzungen entwickelt. Inzwischen hat NurExone seine Plattform für weitere neurologische Indikationen geöffnet. Die Erweiterung auf den Sehnerv erschließt ein zusätzliches Einsatzfeld mit hoher medizinischer Relevanz. Damit entsteht ein technologischer Rahmen, der auch über einzelne Krankheitsbilder hinaus Anwendung finden könnte.

Exosomen als differenzierter Therapieansatz

Während andere Unternehmen wie Regenxbio (ISIN: US75901B1070) oder Voyager Therapeutics (ISIN: US92915B1061) auf klassische Gentherapie setzen, nutzt NurExone exosomale Transportmechanismen. Diese ermöglichen eine gezielte Verabreichung therapeutischer Moleküle direkt an die betroffenen Nervenzellen. Das Verfahren gilt als potenziell effizienter und verträglicher - ohne auf virale Vektoren angewiesen zu sein.

Die neuen Studiendaten zeigen, dass sich die Exosomen-Technologie von NurExone nicht nur im Rückenmark, sondern auch im Sehnerv funktionell einsetzen lässt. Damit schafft das Unternehmen die Grundlage für einen breiter aufgestellten, technologisch fundierten Therapieansatz im Bereich der neurologischen Regeneration.

NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

https://nurexone.com

Land: Israel & Kanada



