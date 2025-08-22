BayWa r.e. hat die Genehmigung für ein 500 MW Batterie Energiespeichersystem (BESS) in South Lanarkshire, Schottland, erhalten. Das Projekt "Redshaw" ist das bislang größte BESS-Projekt des Unternehmens - bedeutend sowohl für BayWa r.e. als auch für eine nachhaltige Energiewende im Vereinigten Königreich. Redshaw BESS von BayWa r.e. liegt in unmittelbarer Nähe zur geplanten 400/132-kV-Umspannanlage von Scottish Power Transmission. Somit ist es strategisch am sogenannten B6-Engpasspunkt zwischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
