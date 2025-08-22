Mikron Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

Veränderungen in der Gruppenleitung von Mikron



22.08.2025 / 18:00 CET/CEST





Medienmitteilung Boudry, 22. August 2025, 18.00 Uhr - Mikron (SIX: MIKN) ernennt Philip Kraus mit Wirkung auf den 1. Januar 2026 zum Leiter der Division Mikron Automation. Rolf Rihs, derzeit Leiter der Division Mikron Automation, wird seine aktuellen Funktionen zum 31. Dezember 2025 abgeben. Er übernimmt anschliessend eine neue Rolle als Senior Advisor auf Gruppenebene. Künftig werden alle Divisionsleiter in der Gruppenleitung von Mikron vertreten sein. > vollständige Medienmitteilung Kurzporträt der Mikron Gruppe Die Mikron Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt sehr präzise, produktive und anpassungsfähige Automatisierungslösungen, Fertigungssysteme und Zerspanungswerkzeuge. Mikron ist verankert in der Schweizer Innovationskultur und weltweit tätig - als Partner von Unternehmen der Pharma-, der Medizintechnik-, der Konsumgüter-, der Automobil- und der Maschinenbauindustrie allgemein. Die Mikron Gruppe unterstützt ihre Kunden dabei, die industrielle Produktivität und Qualität zu steigern. Sie setzt auf über 100 Jahre Erfahrung, modernste Technologien und einen weltweiten Service. Die beiden Geschäftssegmente Mikron Automation und Mikron Machining Solutions haben ihre Hauptstandorte in der Schweiz (Boudry und Agno). Weitere Produktionswerke befinden sich in den USA, in Deutschland, Singapur, China, Litauen und Italien. Die Aktien der Mikron Holding AG werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (MIKN). Die Mikron Gruppe beschäftigt insgesamt rund 1560 Mitarbeitende.

KontaktMikron Switzerland AG, Philippe Wirth, CFO Mikron Group

Telefon +41 91 610 62 09, investors@mikron.com

Download Medienmitteilung Medienmitteilung (pdf) Investor-Relations-Kalender23.1.2026, 7.00 Uhr Publikation vorläufige Abschlusszahlen 2025

6.3.2026, 7.00 Uhr Publikation Annual Report 2025

6.3.2026, 10.00 Uhr Medien- und Analystenkonferenz 2026

15.4.2026, 15.00 Uhr Generalversammlung 2026

17.7.2026, 7.00 Uhr Publikation Halbjahresergebnis 2026 Mikron® ist eine Marke der Mikron Holding AG, Boudry (Schweiz).



