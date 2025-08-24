Dieser RuMaS Trading-Tipp vom 03. August hat am Freitag in der Spitze knapp 15 Prozent Aktiengewinn gebracht. Die Deutsche Bank hat am Donnerstag ihre Kaufempfehlung bestätigt und sieht noch über 60 Prozent Gewinnpotenzial. Aus technischer Sicht hat die Aktie des dänischen "Gesundheitsunternehmen" den Widerstand bei 50,00 Euro, der zugleich das RuMaS-Kursziel war, fast erreicht, wird diese Hürde überwunden, wäre der Weg bis auf 55,00 Euro frei. Die ...

