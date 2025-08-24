DJ PTA-News: Aktien Global News: NurExone zeigt präklinische Evidenz für Rückenmarksreparatur mit ExoPTEN

Aktien Global News: NurExone zeigt präklinische Evidenz für Rückenmarksreparatur mit ExoPTEN

Frankfurt (pta000/24.08.2025/10:00 UTC+2)

Hoffnung für Patienten mit Rückenmarksverletzungen: NurExone Biologic Inc. hat neue präklinische Ergebnisse veröffentlicht, die erstmals eine strukturelle Reparatur geschädigten Rückenmarks nach einer ExoPTEN-Behandlung nahelegen.

Eine bildgebungsbasierte Analyse zeigte bei behandelten Tieren deutlich stärker organisiertes Gewebe im Vergleich zu unbehandelten Kontrollen. Bereits im Juli hatte NurExone berichtet, dass 100 % der Tiere in einer Hochdosisgruppe ihre motorische Funktion wiedererlangten.

"Die Daten des MRT mit Diffusionstensorbildgebung deuten darauf hin, dass die verletzten Rückenmarke eine größere strukturelle Integrität und Gewebeorganisation aufwiesen, wenn sie im Tiermodell mit ExoPTEN behandelt wurden. Wichtig ist, dass diese strukturell erhaltenen Rückenmarke die zunehmende Evidenz für die neuroprotektive und regenerationsfördernde Wirkung von ExoPTEN nach Rückenmarksverletzungen stärken", erklärte Dr. Kineret Taler, Leiterin der Präklinischen Studien.

Ungedeckter Bedarf und Potenzial für klinische Studien

Rückenmarksverletzungen sind nicht nur ein medizinisches, sondern auch ein gesellschaftliches und wirtschaftliches Problem. Aktuelle Therapien stabilisieren Patienten, können aber keine zerstörten Nervenbahnen reparieren. ExoPTEN soll genau diese Lücke schließen: Ziel ist die Unterstützung der Nervenreparatur und die Wiederherstellung von Funktionen.

NurExone bereitet derzeit die erste klinische Studie am Menschen vor, vorbehaltlich der regulatorischen Genehmigung.

Fortschritt durch MRT-DTI-Bildgebung

Die Diffusionstensorbildgebung (MRT-DTI) gilt als Schlüsseltechnologie, um die mikrostrukturelle Integrität des Rückenmarks sichtbar zu machen. Zwei Parameter sind dabei entscheidend:

Fraktionelle Anisotropie (FA): Höhere Werte deuten auf besser erhaltene Nervenfasern hin.

Mittlere Diffusivität (MD): Niedrigere Werte zeigen gesündere Zellstrukturen und weniger Gewebeschädigung.

ExoPTEN-behandelte Tiere erreichten in beiden Messungen deutlich bessere Werte. Bildanalysen belegten zudem, dass Nervenbahnen bei behandelten Tieren selbst durch die verletzte Zone hindurch verliefen.

CEO Dr. Lior Shaltiel betonte: "Diese neue analytische Evidenz, zusammen mit zuvor berichteten funktionellen Studien, die die wiedererlangte Gehfähigkeit bei Kleintieren zeigen, bildet eine robuste Unterstützung für das starke präklinische Profil von ExoPTEN bei Rückenmarksverletzungen."

Kapitalbasis für nächste Entwicklungsschritte gestärkt

Parallel zu den wissenschaftlichen Fortschritten hat NurExone eine Kapitalmaßnahme erfolgreich abgeschlossen. Das Unternehmen platzierte rund 1,26 Millionen Einheiten zu 0,62 C$ je Einheit und erzielte damit einen Bruttoerlös von 780.004,64 C$.

CFO Eran Ovadya kommentierte: "Diese begrenzte Finanzierungsrunde verschafft uns zusätzliche Ressourcen, um unsere laufenden Aktivitäten zu unterstützen und die Weiterentwicklung von ExoPTEN voranzutreiben. Bemerkenswert ist, dass sich bestehende Investoren an der Runde beteiligt haben, die ihr Vertrauen in NurExone durch eine Erhöhung ihrer Beteiligungen zum Ausdruck brachten. Während wir uns unserem ersten Studienprogramm am Menschen nähern, bleiben wir einem umsichtigen Finanzmanagement verpflichtet und konzentrieren uns darauf, langfristigen Wert für unsere Stakeholder zu schaffen."

NurExone Biologic Inc. ISIN: CA67059R1091 https://nurexone.com Land: Israel & Kanada

