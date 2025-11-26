NurExone stärkt Kapitalbasis - mehr als 3,18 Mio. C$ durch beschleunigte Optionsschein-Ausübungen

Anzeige / Werbung

Wichtiger Finanzmeilenstein: Über 3 Mio. C$ frisches Kapital

NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (OTCQB: NRXBF) (FSE: J90) hat sich durch die beschleunigte Ausübung von Optionsscheinen einen Bruttoerlös von über 3,18 Mio. C$ gesichert. Die Maßnahme folgt auf die entsprechende Ankündigung vom 8. Oktober 2025. Aufgeschlüsselt ergibt sich ein Kapitalzufluss in Höhe von 1.207.418,88 C$ durch die Ausübung von 2.515.456 Warrants mit Fälligkeit im September 2023 zu einem Preis von 0,48 C$ pro Warrant. Zusätzlich flossen 1.978.575,55 C$ aus der Ausübung von 5.653.073 Optionsscheinen mit Fälligkeit im Januar 2024 zu je 0,35 C$.

Die beschleunigte Ausübung wurde ausgelöst, nachdem der volumengewichtete Durchschnittskurs der Aktie an der TSXV jeweils über 20 aufeinanderfolgende Handelstage bei mindestens 0,83 C$ (für die September-Warrants) bzw. 0,80 C$ (für die Januar-Warrants) lag. Damit konnten alle entsprechenden Optionsscheine vorzeitig ausgeübt werden - ein bedeutender Erfolg für die Liquiditätsausstattung des Unternehmens.

Kapital für klinische Entwicklung und operative Prioritäten

Die Mittel aus der beschleunigten Ausübung stärken die Bilanz von NurExone. Sie werden zur Unterstützung der laufenden Entwicklung der exosomenbasierten Therapieplattform sowie für allgemeine Unternehmenszwecke und Betriebskapital eingesetzt.

"Wir sind sehr zufrieden mit der vollständigen Teilnahme der Warrantinhaber während der beschleunigten Ausübungsperiode", kommentierte Dr. Lior Shaltiel, CEO von NurExone. "Dieses zusätzliche Kapital stärkt unsere finanzielle Position, während wir ExoPTEN und unsere therapeutische Pipeline weiter in Richtung klinische Einsatzbereitschaft voranbringen."

Auch Eran Ovadya, CFO von NurExone, äußerte sich optimistisch: "Die vollständige Teilnahme dieser Warrantinhaber spiegelt das Vertrauen der Investoren in die Strategie von NurExone und unsere exosomenbasierte Plattform wider. Die daraus resultierenden Mittel bieten zusätzliche finanzielle Stabilität und ermöglichen es uns, Ressourcen effizient auf die klinische Entwicklung und zentrale operative Prioritäten zu verteilen, während wir eine starke Bilanz beibehalten."

Internationale Bühne: Wissenschaftliche Anerkennung in Berlin und Stockholm

Neben der gestärkten Kapitalausstattung erhält NurExone auch internationale Anerkennung für seine wissenschaftlichen Ansätze. Das Unternehmen wurde als Finalist für die erstmals verliehenen Prix Galien Bridges Awards der renommierten Galien Foundation nominiert. Die Preisverleihung findet am 5. Dezember 2025 im Nobel Forum in Stockholm statt und ehrt transnationale Innovationen in den Biowissenschaften.

Bereits zuvor wurde NurExone als Finalist beim renommierten Falling Walls Science Breakthroughs of the Year Summit in Berlin ausgezeichnet - ein weiterer Beleg für die zunehmende wissenschaftliche Strahlkraft der Biotech-Schmiede.

Unsere Anerkennung unter führenden Innovatoren in Europa - vom Prix Galien in Stockholm bis zu Falling Walls in Berlin - unterstreicht unsere wachsende Führungsrolle in der exosomenbasierten Medizin, sagte Dr. Tali Kizhner, Director of Research and Development bei NurExone. NurExone ist stolz darauf, eine neue Welle regenerativer Biotechnologie zu repräsentieren, die wissenschaftliche Exzellenz mit greifbarem menschlichem Nutzen verbinden kann.

