Roche, Novo Nordisk und NurExone: Der Prix Galien würdigt Innovation und Fachkompetenz in der Biopharmazie

Mit der Nominierung von NurExone Biologic Inc. für den Prix Galien Bridges Award 2025 wird das junge Unternehmen in einem Atemzug mit globalen Schwergewichten wie Roche Holding AG und Novo Nordisk genannt, die ebenfalls in diesem Jahr für den Prix Galien Award in den Kategorien Produkt und Technologie nominiert sind. Mit diesem neuen Preisformat ehrt die Galien-Stiftung Organisationen, die durch ihre Innovation und internationale Zusammenarbeit entscheidende Fortschritte in der Medizin ermöglichen - genau das, wofür NurExone mit seiner Exosom-Therapieplattform steht. Die Aufnahme in das hochkarätige Feld der Kandidaten unterstreicht, wie stark die Biotech-Plattform des Unternehmens mittlerweile im globalen Gesundheitsökosystem wahrgenommen wird.

NurExone, Roche und Novo Nordisk als Innovations-Trio

Während Roche (WKN: 855167, ISIN: CH0012032048) mit Diagnoselösungen wie dem cobas i 601 System und dem Orphan-Medikament EVRYSDI erneut seine weltweite Führungsrolle bestätigt und Novo Nordisk mit dem Orphan-Medikament Alhemo eine hochspezialisierte Therapie für seltene Indikationen präsentiert, verfolgt NurExone einen anderen, innovativen Ansatz: biologisch aktive Exosomen als präzise Transportvehikel für siRNA-basierte regenerative Therapien.

Das Kernprodukt ExoPTEN ist ein minimalinvasiver Therapieansatz, bei dem siRNA-Moleküle über Exosomen in verletztes Nervengewebe transportiert werden, um Entzündungen zu reduzieren und dessen Regenerationsfähigkeit zu reaktivieren. Dieser Plattformansatz könnte eine neue Ära weit über Rückenmarksverletzungen wie Querschnittslähmung hinaus einläuten, einschließlich anderer bisher unheilbarer Krankheiten (z. B. Glaukom). Genau diese Kombination aus wissenschaftlicher Innovation und potenziell breiter Anwendbarkeit macht NurExone (WKN: A3DNSU, ISIN: CA67059R1091) zu einem spannenden Innovationspartner im globalen Biotech-Netzwerk, das Roche und Novo Nordisk (WKN: A1XA8R, ISIN: DK0060534915) seit Jahrzehnten gestalten.

Zwei internationale Auszeichnungen in einem Jahr

Neben der Nominierung für den Prix Galien Bridges Award wurde NurExone 2025 auch als Finalist für den "Falling Walls Venture - Science Breakthrough of the Year" ausgewählt. Dieses renommierte Format würdigt wissenschaftliche Projekte, die das Potenzial haben, bestehende Barrieren in Medizin, Technologie und sozialer Innovation zu überwinden. Für ein junges Unternehmen bedeutet diese doppelte Auszeichnung, dass die exosom-basierte Plattform sowohl als vielversprechende Technologie als auch als möglicher zukünftiger Standard in der regenerativen Medizin angesehen wird.

Die strategische Bedeutung ist daher klar: Während Roche und Novo Nordisk ihre Marktführerschaft durch etablierte Produktportfolios sichern, wächst NurExone in die Rolle eines Brückenbauers zwischen akademischer Grundlagenforschung, klinischer Entwicklung und industrieller Skalierbarkeit hinein. Die jüngste Nominierung für den Prix Galien Bridges unterstreicht diese Fähigkeit zur Innovation und internationalen Vernetzung.

