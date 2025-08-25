Das maßgebliche Börsenereignis der letzten Woche war die Rede des FED-Vorsitzenden Jerome Powell in Jackson Hole. Die US-Notenbank steht erstmalig vor einer Zinssenkung und das, obwohl sich die Börsen auf Höchstständen befinden. 75 % der Marktteilnehmer gehen davon aus, dass die erste Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte bereits im September 2025 auf der nächsten FED-Sitzung erfolgt. Die Börsen drehten nach der Rede weiter auf und markierten neue Allzeithochs, denn sinken die Zinsen, verbessern sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Finanzinvestor