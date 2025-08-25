von Robert Jakob Moneycab.com: Herr Koch, mit der Bewertung Ihres diversifizierten Biotech-Portfolios können Sie nicht zufrieden sein… Christian Koch: In der Tat blicken wir auf eine der längsten Korrekturphasen der vergangenen Jahrzehnte zurück. Seit dem Peak im Jahr 2021, als die Pandemie einen regelrechten Biotech-Boom auslöste, sind viele kleine und mittelgrosse Unternehmen unter Druck geraten. Steigende Zinsen und zu hohe Erwartungen an einzelne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab