Anzeige / Werbung

Die Aktie von BioNxt ist endlich angesprungen. Anfang Juli hatten wir zuletzt auf die Chancen des kanadisch-deutschen Biowissenschaftsunternehmens hingewiesen.

Seitdem ist die Aktie um fast 100% gestiegen und hat den Biotech-Index und Anlegerlieblinge wie BioNTech outperformed. Dies dürfte jedoch erst der Anfang gewesen sein. Im Gespräch mit der Redaktion deutete das Management auf einen starken Newsflow in den kommenden Monaten hin. Die Gesellschaft arbeitet mit Hochdruck an ihrer Plattformen der nächsten Generation, um die Verabreichung von Arzneimitteln zu revolutionieren. Beispielsweise sollen Spritzen oder Tabletten durch Schmelzfilme und Hautpflaster ersetzt werden. Damit ist man auch ein Übernahmekandidat und gleichzeitig mit 100 Mio. CAD alles andere als teuer.

Tipp Mit dieser Aktie das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken!

Plattform für patientenzentrierte Wirkstoffverabreichung im Fokus

Bevor wir zum Newsflow der vergangenen Wochen und dem Ausblick kommen, zunächst ein Überblick auf BioNxt Solutions. Das kanadisch-deutsche Biowissenschaftsunternehmen ist auf innovative Systeme zur Wirkstoffverabreichung spezialisiert. Die BioNxt-Plattform umfasst unterschiedlichste Methoden wir orale Schmelzfilme, transdermale Pflaster und Tabletten. Sehr vielversprechend ist auch ein neuer Ansatz für die Chemotherapie, bei der Krebsmedikamente direkt an den Tumor abgeben werden und gleichzeitig weniger Nebenwirkungen auftreten. Insgesamt will BioNxt nicht nur die Bioverfügbarkeit verbessern, sondern auch die Therapietreue durch leichtere Medikamenteneinnahme erhöhen - ein wichtiger Faktor bei chronischen Erkrankungen. Mit der Kombination aus pharmazeutischer Innovation, internationaler Patentstrategie und klinischer Entwicklung positioniert sich BioNxt in einem Marktsegment, das in den kommenden Jahren erhebliches Wachstumspotenzial bietet. Darüber hinaus wird das Unternehmen immer mehr zum Übernahmekandidaten. Denn der Newsflow ist vielversprechend.

23. Juli: Prototyp mit Cladribin erfolgreich formuliert

Im Juli meldete BioNxt die erfolgreiche Entwicklung eines Prototyps seines Leitprodukts BNT23001, einer Schmelzfilmformulierung mit dem Wirkstoff Cladribin zur Behandlung von Multipler Sklerose (MS). Erste Tests zeigten eine stabile Wirkstoffbeladung, gleichmäßige Qualität und eine schnelle Zerfallszeit des Films - entscheidende Faktoren für eine spätere Zulassung. Beispielsweise leiden MS-Patienten häufig an Schluckbeschwerden und haben daher Probleme mit herkömmlichen Tabletten wie Mercks Mavenclad. Daher könnte eine Schmelzfilmformulierung auf großes Interesse stoßen. Parallel arbeitet BioNxt an einer umfassenden IP-Strategie, die den Patentschutz in Europa, den USA und Kanada sichern soll.

5. August: Fortschritte bei der Patenterteilung in Europa und Eurasien

Nur wenige Wochen später folgte die nächste positive Nachricht: Sowohl das Europäische Patentamt als auch die Eurasische Patentorganisation haben die Kernansprüche der Schmelzfilmtechnologie von BioNxt bestätigt. Damit ist der Weg frei für eine baldige Erteilung in mehreren Regionen, was dem Unternehmen Exklusivität und Lizenzmöglichkeiten eröffnet. Neben der Cladribin-Formulierung deckt das Patent auch die Anwendung chemotherapeutischer Wirkstoffe bei neurologischen Autoimmunerkrankungen ab. Zudem ist BioNxt bereits in die nationale Phase des internationalen PCT-Antragsverfahrens in wichtigen Märkten wie den USA, Japan und Australien eingetreten.

20. August: Plattform-Patent und beschleunigtes US-Verfahren

Vergangene Woche dann ein echter Paukenschlag in den USA: Zum einen reichte BioNxt seine US-Patentanmeldung für BNT23001 im beschleunigten "Track-One"-Verfahren ein. Dadurch könnte eine Erteilung bereits innerhalb eines Jahres erfolgen. Dies würde sich sehr positiv auf die klinische Entwicklung und anschließende Kommerzialisierung auswirken.

Zum anderen wurde ein umfassendes "Dachpatent" auf Plattformebene bestätigt, das die Schmelzfilmtechnologie über Cladribin hinaus für eine Vielzahl von Indikationen und Wirkstoffen absichert. Dieses Patent gilt bis weit in die 2040er-Jahre und bietet BioNxt damit einen weitreichenden Schutz in einem Milliarden-Markt.

BioNxt steht vor wegweisenden Monaten. Im Update-Gespräch mit der Redaktion gab das BioNxt-Management einen positiven Ausblick. Man erwartet spannende Nachrichten in den kommenden Monaten. Dies betrifft sowohl Forschungsergebnisse als auch Patente für die Plattform - in unterschiedlichsten Ländern und für neue Indikationen. Unter anderem will man noch in diesem Jahr Daten einer präklinischen Pharmakokinetik-Studie vorlegen. Diese könnte entscheidend für Zulassungsanträge und mögliche Partnerschaften sein.

Aktie weiterhin nicht teuer und starker Chart

Aus Basis dieser positiven Gemengelage überrascht es nicht, dass die Aktie angesprungen ist. In den vergangenen Wochen hat man den Nasdaq Biotech Index als auch Anlegerlieblinge wie BioNTech outperformed. Dabei ist BioNxt mit einer Marktkapitalisierung von rund 100 Mio. CAD weiterhin alles andere als teuer. Insbesondere wenn man bedenkt, welches Potenzial die Plattform für BigPharma haben könnte.

Die Aktie von BioNxt hat in den vergangenen Woche eine Aufholjagd gestartet und den Nasdaq Biotech Index und auch Anlegerlieblinge wie BioNTech outperformed. Quelle: LSEG

Interessenskonflikt

Gemäß §85 WpHG weisen wir darauf hin, dass die Apaton Finance GmbH sowie Partner, Autoren oder Mitarbeiter der Apaton Finance GmbH (nachfolgend "Relevante Personen") ggf. künftig Aktien oder andere Finanzinstrumente der genannten Unternehmen halten oder auf steigende oder fallende Kurse setzen werden und somit ggf. künftig ein Interessenskonflikt entstehen kann. Die Relevanten Personen behalten sich dabei vor, jederzeit Aktien oder andere Finanzinstrumente des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können (nachfolgend jeweils als "Transaktion" bezeichnet). Transaktionen können dabei unter Umständen den jeweiligen Kurs der Aktien oder der sonstigen Finanzinstrumente des Unternehmens beeinflussen.

Die Apaton Finance GmbH ist daneben im Rahmen der Erstellung und Veröffentlichung der Berichterstattung in entgeltlichen Auftragsbeziehungen tätig.

Es besteht aus diesem Grund ein konkreter Interessenkonflikt.

Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die Apaton Finance GmbH für Veröffentlichungen zu Unternehmen nutzt.



Risikohinweis

Die Apaton Finance GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Interviews, Zusammenfassungen, Nachrichten u. ä. auf www.esg-aktien.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung oder Empfehlungen dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die Inhalte ersetzen keine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) oder sonstigen Finanzinstrumente noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von solchen dar.

Bei den Inhalten handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um journalistische oder werbliche Texte. Leser oder Nutzer, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der Apaton Finance GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers oder Nutzers.

Der Erwerb von Finanzinstrumenten birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der Apaton Finance GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird keinerlei Haftung für Vermögensschäden oder eine inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Inhalte übernommen.





Nutzungsbedingungen

Die Apaton Finance GmbH ist für die Aussendung der Informationen, die von Dritten bezogen werden, auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Ebenso ist die Apaton Finance GmbH bei der Versendung von Informationen per E-Mail über das Internet auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Die Apaton Finance GmbH übernimmt daher keine Gewährleistung für zeitweilige oder dauerhafte Unterbrechungen des E-Mail-Informationsdienstes.

Die von der Apaton Finance GmbH veröffentlichten und versandten Informationen entstammen unterschiedlichen Quellen. Die Apaton Finance GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Pünktlichkeit der genannten und versandten Informationen.

Die genannten und versandten Informationen stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der jeweiligen Wertpapiere, Indizes, Derivate oder Geldmarktinstrumente dar. Der Benutzer erkennt an, dass der Apaton Finance GmbH mit den Portal- und E-Mail-Informationsdiensten keine Anlageberatung im Hinblick auf den Erwerb oder die Veräußerung von Wertpapieren, Indizes, Derivaten oder Geldmarktinstrumenten leistet.

Die Apaton Finance GmbH haftet nicht für mittelbare Schäden, insbesondere nicht für entgangenen Gewinn, die durch die Benutzung der Informationsdienste der Apaton Finance GmbH entstehen.

Die Apaton Finance GmbH behält sich das Recht vor, die Informationsdienste durch neue Angebote oder Zahlungsmöglichkeiten zu erweitern oder zu verändern, sowie die Informationsdienste einzuschränken oder ganz oder teilweise einzustellen.

Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht, sofern die Haftung für den Schaden aufgrund einer grobfahrlässigen oder vorsätzlichen Vertragsverletzung der Apaton Finance GmbH, ihrer gesetzlichen Vertreter oder ihrer Erfüllungsgehilfen oder auf arglistigem Verschweigen eines Mangels oder Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft beruht. Ausgenommen von der Beschränkung ist ferner die Haftung für Verletzungen des Körpers, der Gesundheit oder des Lebens.

Impressum

Informationen gem. § 5 Telemediengesetz und § 55 Abs. 1 Rundfunkstaatsvertrag (RStV)

Die Seite www.esg-aktien.de wird bereitgestellt durch die Apaton Finance GmbH.

Anschrift:

Apaton Finance GmbH

Ellernstr. 34

30175 Hannover

Deutschland/Germany

Tel.: +49 / 511 / 6768-731

Fax: +49 / 511 / 6768-730

Kontakt per E-mail:

office[at]apaton-finance.de



Geschäftsführer:

Mario Hose



Handelsregister: Amtsgericht Hannover, HRB 202654,

Sitz der Gesellschaft: Hannover



Verantwortlich für den Inhalt:

(verantwortlich i.S.d. § 55 Abs. 2 RStV)

Redaktion:

Fabian Lorenz

Mario Hose (Leitung)

Nico Popp

Apaton Finance GmbH

Mario Hose

Ellernstr. 34

30175 Hannover

Deutschland/Germany

Tel.: +49 / 511 / 6768-731

Fax: +49 / 511 / 6768-730

Die o.g. Verantwortlichkeiten gelten für die Seite www.esg-aktien.de . Für weitere Portale/Portalangebote der Apaton Finance GmbH bestehen gesonderte Regelungen. Den Verantwortlichen für den Inhalt dieser Angebote können Sie dem jeweiligen Impressum entnehmen.



Rechtshinweis:

© Copyright Apaton Finance GmbH

Die Inhalte sind urheberrechtlich, als wesentliche Teile von Datenbanken oder als sonstige gewerbliche Schutzrechte geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Insbesondere dürfen Nachdrucke, öffentliches Zugänglichmachen, insbesondere durch Aufnahme in fremde Internetangebote und Online-Dienste sowie Vervielfältigungen auf Datenträger aller Art, z.B. CD-ROM, DVD-ROM usw., auch auszugsweise, nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch die Apaton Finance GmbH erfolgen. Die Modifikation, Reproduktion oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung durch die Betreiberin ist untersagt. Das automatische Abrufen oder Auslesen (Ausparsen) der von der Apaton Finance GmbH zur Verfügung gestellten Informationen ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Apaton Finance GmbH erlaubt. Die Apaton Finance GmbH haftet nicht für unverlangt übermittelte Fotos, Inhalte, Manuskripte etc. Für Inhalte von Webseiten, auf die durch einen Link verwiesen wird und Inhalte, die ausdrücklich z.B. mittels Urhebervermerk oder entsprechendes Branding als fremde Inhalte gekennzeichnet sind, übernimmt die Apaton Finance GmbH keine Haftung.

Enthaltene Werte: US09075V1026,CA0909741062