Zürich - Epic Suisse hat im ersten Halbjahr 2025 die Mieteinnahmen gesteigert. Dank höherer Bewertungsgewinne lagen auch die Gewinnziffern über dem Vorjahr. Die bisherigen Prognosen für das Gesamtjahr 2025 werden bestätigt. Die Mieteinnahmen legten in der Zeit zwischen Januar und Juni um 2,3 Prozent auf 33,4 Millionen Franken zu, wie das überwiegend in Schweizer Einkaufszentren investierte Unternehmen am Montag mitteilte. Der Leerstand reduzierte
