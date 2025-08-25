Genf - Die Schweizer Privatbank von HSBC beendet einem Medienbericht zufolge die Geschäftsbeziehungen zu mehr als 1000 vermögenden Kunden aus dem Nahen Osten, darunter Personen mit Guthaben von über 100 Millionen US-Dollar. Betroffen seien Kunden aus Saudi-Arabien, dem Libanon, Katar und Ägypten, die als Hochrisikokunden eingestuft würden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg. Einige seien bereits informiert worden, in den kommenden Monaten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab