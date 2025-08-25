EQS-Ad-hoc: Intershop Communications AG / Schlagwort(e): Personalie
Jena, 25. August 2025 - Der Aufsichtsrat der Intershop Communications AG (ISIN: DE000A254211) und der Vorstandsvorsitzende Markus Klahn haben sich heute geeinigt, dass Markus Klahn auf eigenen Wunsch und aus persönlichen Gründen vor dem planmäßigen Ende seiner gegenwärtigen Bestellung aus dem Unternehmen zum Ablauf des 31. August 2025 ausscheidet. Markus Klahn ist seit 2018 für Intershop im Vorstand tätig, zunächst als Chief Operating Officer (COO), seit 2021 als Vorstandsvorsitzender (CEO). Bei Intershop verantwortete er die Unternehmensstrategie sowie deren Weiterentwicklung und Umsetzung. Sein Nachfolger als Vorstandsvorsitzender (CEO) wird zum 1. September 2025 der bisherige Chief Operating Officer (COO) Markus Dränert werden.
Kontakt:
Ende der Insiderinformation
25.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Intershop Communications AG
|Steinweg 10
|07743 Jena
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)3641-50-0
|Fax:
|+49 (0)3641-50-1309
|E-Mail:
|ir@intershop.de
|Internet:
|www.intershop.de
|ISIN:
|DE000A254211
|WKN:
|A25421
|Indizes:
|CDAX, PRIMEALL, TECHALLSHARE
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2187852
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2187852 25.08.2025 CET/CEST