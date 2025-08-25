Der Hamburger Vermögensverwalter LAIQON (DE000A12UP29) legt ehrgeizige Pläne vor. Mit der Strategie "GROWTH 28" will das Unternehmen bis 2028 ein verwaltetes Vermögen von über 15 Milliarden Euro erreichen. Der Umsatz soll auf mehr als 82 Millionen Euro steigen. Übernahme bringt sofortigen Schub: Das verwaltete Vermögen (Assets under Management) stieg binnen zwei Monaten um 39 Prozent auf 9,75 Milliarden Euro. Dieser beeindruckende Sprung resultiert hauptsächlich aus der Übernahme von MainFirst-Portfolios im Wert von 2,1 Milliarden Euro. Das erfahrene Fondsmanager-Team wechselte komplett zu LAIQON. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwertewelt