Windkraft-Aktien im Check: Nvidia | Intel | Commerzbank - Valneva Aktie bricht mal wieder ein!

Die FDA hat den Einsatz von Valnevas Chikungunya-Impfstoff Ixchiq wegen vier schwerer Nebenwirkungsfälle gestoppt. Betroffen waren vor allem ältere Menschen. Valneva prüft die Auswirkungen, während die Anleger flüchten.Orsted ist nach einem Stopp seines fast fertiggestellten Revolution-Wind-Projekts vor Rhode Island durch die US-Behörden um 17 Prozent an der Börse eingebrochen. Die Suspendierung verstärkt die Sorgen um die Zukunft des US-Offshore-Windmarkts, den Präsident Trump mit seiner kritischen Haltung gegenüber erneuerbaren Energien massiv unter Druck setzt. Orsted kämpft bereits länger mit steigenden Kosten, Lieferkettenproblemen und Verzögerungen und hat seit 2021 rund 87 % seines
