Totgelaubte leben länger. Die Puma-Aktie springt am Montag-Nachmittag plötzlich extrem nach oben. Dahinter stecken Gerüchte über die Verkaufsabsichten des größten Einzelaktionärs, der Familie Pinault. Nach großen Kursverlusten verlieren die Milliardäre offenbar die Geduld mit dem Sportartikel-Konzern. Die Familie Pinault prüft verschiedene Optionen für ihre Beteiligung an Puma SE, darunter auch einen Verkauf. Das berichtete am Montag-Nachmittag Bloomberg News unter Berufung auf mit der Angelegenheit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
