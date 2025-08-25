Die LAIQON AG (LQAG, Deutsche Börse Scale, ISIN: DE000A12UP29) hat ihre Assets under Management (AuM) per Mitte August auf 9,75 Mrd. EUR ausgebaut. Das entspricht einem Wachstum von 39,3 % innerhalb von nur zwei Monaten (1. Hj. 2025: 7,03 Mrd. EUR). LAIQON: Treiber der Entwicklung Wesentlicher Wachstumsschub durch die Übernahme des MainFirst-Portfolios mit über 2,1 Mrd. EUR AuM (Publikums- und Spezialfonds) Wechsel des renommierten MainFirst Global Equities/Absolute Return Multi Asset-Teams zum LAIQON-Konzern Zusätzliche Vertriebserfolge in allen Geschäftssegmenten Mit diesem Zuwachs bestätigt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
