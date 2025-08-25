DJ PTA-PVR: OMV Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung

1. Emittent OMV Aktiengesellschaft, Trabrennstraße 6-8, 1020 Wien, Österreich

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Meldepflichtige Person

Name: BlackRock, Inc. Registrierter Sitz und Staat: Wilmington, Vereinigte Staaten von Amerika

4. Namen der Aktionäre (sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt)

5. Datum der Schwellenberührung 14.08.2025

6. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person

% der Stimmrechte, die % der Stimmrechte, die die Finanz-/ Total von Gesamtzahl der zu Aktien gehören sonstigen Instrumente repräsentieren beiden in % Stimmrechte des (7.A) (7.B.1 + 7.B.2) (7.A + 7.B) Emittenten Situation am Tag der 3,7 0,27 3,97 327.272.727 Schwellenberührung Situation in der 3,75 0,27 4,02 vorherigen Meldung

7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle

7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören

ISIN der Absolut direkt (-- 130 Absolut indirekt (-- 133 Direkt in % (-- 130 Indirekt in % (-- 133 Aktien BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) AT0000743059 0 12.124.927 0,00 3,70 Summe: 12.124.927 3,7

7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Wertpapierleihe N/A N/A 481406 0,15 American Depository Receipt N/A N/A 176226 0,05 Summe: 657.632 0,2

7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018

Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Barausgleich oder physische Stimmrechte Stimmrechte Instruments Laufzeit Abwicklung absolut in % Differenzkontrakt N/A N/A Barausgleich 220897 0,07 Summe: 220.897 0,07

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Direkt Direkt gehaltene Direkt gehaltene Finanz-/ Total von Ziffer Name kontrolliert Stimmrechte in Aktien sonstige Instrumente (%) beiden (%) durch Ziffer (%) 1 BlackRock, Inc. n/a n/a n/a 2 BlackRock Saturn Subco, LLC 1 n/a n/a n/a 3 BlackRock Finance, Inc. 2 n/a n/a n/a 4 BlackRock Holdco 2, Inc. 3 n/a n/a n/a 5 BlackRock Financial 4 n/a n/a n/a Management, Inc. 6 BlackRock International 5 n/a n/a n/a Holdings, Inc. 7 BR Jersey International 6 n/a n/a n/a Holdings L.P. 8 BlackRock Australia Holdco 7 n/a n/a n/a Pty. Ltd. BlackRock Investment 9 Management (Australia) 8 n/a n/a n/a Limited 10 Trident Merger, LLC 3 n/a n/a n/a 11 BlackRock Investment 10 n/a n/a n/a Management, LLC 12 BlackRock (Singapore) Holdco 7 n/a n/a n/a Pte. Ltd. 13 BlackRock HK Holdco Limited 12 n/a n/a n/a 14 BlackRock Asset Management 13 n/a n/a n/a North Asia Limited 15 BlackRock Lux Finco S.à.r.l. 13 n/a n/a n/a 16 BlackRock Japan Holdings GK 15 n/a n/a n/a 17 BlackRock Japan Co., Ltd. 16 n/a n/a n/a 18 BlackRock (Singapore) Limited 12 n/a n/a n/a 19 BlackRock Holdco 3, LLC 7 n/a n/a n/a 20 BlackRock Cayman 1 LP 19 n/a n/a n/a 21 BlackRock Cayman West Bay 20 n/a n/a n/a Finco Limited 22 BlackRock Cayman West Bay IV 21 n/a n/a n/a Limited 23 BlackRock Group Limited 22 n/a n/a n/a 24 BlackRock Finance Europe 23 n/a n/a n/a Limited 25 BlackRock Investment 24 n/a n/a n/a Management (UK) Limited 26 BlackRock (Netherlands) B.V. 24 n/a n/a n/a 27 BlackRock Asset Management 26 n/a n/a n/a Deutschland AG 28 BlackRock Advisors (UK) 24 n/a n/a n/a Limited 29 BlackRock Capital Holdings, 5 n/a n/a n/a Inc. 30 BlackRock Advisors, LLC 29 n/a n/a n/a 31 BlackRock Canada Holdings ULC 6 n/a n/a n/a 32 BlackRock Asset Management 31 n/a n/a n/a Canada Limited 33 BlackRock Holdco 4, LLC 5 n/a n/a n/a 34 BlackRock Holdco 6, LLC 33 n/a n/a n/a 35 BlackRock Delaware Holdings 34 n/a n/a n/a Inc. 36 BlackRock Fund Advisors 35 n/a n/a n/a 37 BlackRock Institutional Trust 35 n/a n/a n/a Company, National Association 38 Amethyst Intermediate LLC 11 n/a n/a n/a 39 Aperio Holdings LLC 38 n/a n/a n/a 40 Aperio Group, LLC 39 n/a n/a n/a 41 Web Holdings, LLC 10 n/a n/a n/a 42 SpiderRock Advisors, LLC 41 n/a n/a n/a

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: Stimmrechte nach der Hauptversammlung:

10. Sonstige Informationen

Die Offenlegungspflicht ergab sich daraus, dass die Gesamtbeteiligung von BlackRock, Inc. 4 % unterschritt. [Zusätzliche Anmerkung durch OMV Aktiengesellschaft ("OMV") - nicht Teil der Beteiligungsmeldung von BlackRock, Inc.: Die gegenständliche Beteiligungsmeldung von BlackRock, Inc. langte am 18. August 2025 bei OMV ein. Die Veröffentlichung der gegenständlichen Beteiligungsmeldung am 25. August 2025 erfolgt nach der Veröffentlichung der beiden jüngsten am 20. August 2025 und 21. August 2025 bei OMV eingelangten Beteiligungsmeldungen von BlackRock, Inc., die durch OMV am 22. August 2025 veröffentlicht wurden.]

Aussender: OMV Aktiengesellschaft Trabrennstraße 6-8 1020 Wien Österreich ISIN(s): AT0000743059 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)

