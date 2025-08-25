Dieser erste praktische Handlungsrahmen seiner Art, der aus der Vereinigung von Trenddaten zu Wirtschaft und Verbraucherverhalten aus 50 Jahren hervorgegangen ist, liefert Marken und Einzelhändlern wichtige Signale, anhand derer sie die Einnahmen aufrechterhalten und Panik oder Handlungsunfähigkeit vermeiden können.

NielsenIQ (NIQ) (NYSE: NIQ), ein führender Anbieter von Consumer Intelligence, stellte heute sein neues The Business Resiliency Playbook: Decoding the signals and shocks that shape consumer behavior vor. Das Playbook zeigt mögliche Auswirkungen der fünf für Marken und Einzelhändler wichtigsten wirtschaftlichen Szenarien darunter Stagflation, Rezession, und geopolitische Schocks auf und wie Verbraucher, die ihre Unternehmen prägen, am wahrscheinlichsten darauf reagieren. Besonders kritisch ist die Feststellung, dass Unternehmen durch verspätete Entscheidungen in einer unvorhersehbaren Umgebung Risiken ausgesetzt werden können. Das Playbook bietet spezifische Maßnahmen, mit denen Unternehmen ihre Resilienz stärken können.

"Wir möchten nicht die Zukunft vorhersagen, sondern Organisationen helfen, robuste Pläne zu entwickeln, die sich an die sich verändernden Bedingungen anpassen", sagte Ramon Melgarejo, President of Strategic Analytics Insights, NIQ. "Mit diesem Playbook können Führungskräfte von Reaktion auf Resilienz umstellen, wobei sie ihre Entscheidungen auf Echtzeit-Consumer-Intelligence stützen können."

Zu den wichtigsten Erkenntnissen gehören die Folgenden:

Verbraucher differenzieren häufig nicht zwischen den Ursachen einer wirtschaftlich angespannten Lage. Unabhängig davon, ob dies auf Inflation, Arbeitsplatzverlust oder globale Konflikte zurückzuführen ist, sind ihre verhaltensmäßigen Reaktionen auffallend ähnlich. Diskretionäre Ausgaben werden zurückgefahren, lebensnotwendige Güter werden priorisiert und es wird auf ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis geachtet, weshalb häufig Eigenmarkenprodukte oder Discounter bevorzugt werden.

Unabhängig davon, ob dies auf Inflation, Arbeitsplatzverlust oder globale Konflikte zurückzuführen ist, sind ihre verhaltensmäßigen Reaktionen auffallend ähnlich. Diskretionäre Ausgaben werden zurückgefahren, lebensnotwendige Güter werden priorisiert und es wird auf ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis geachtet, weshalb häufig Eigenmarkenprodukte oder Discounter bevorzugt werden. Trotz schwankender Zuversicht und Stimmung in diesem Jahr geben Verbraucher insgesamt weiter Geld aus. Bei den in der Vergangenheit empfindlichsten Kategorien Fleisch, Meeresfrüchte, Frühstückscerealien, Haushaltspflege sowie Zucker und Süßwaren sind die Gesamtausgaben weitgehend unverändert geblieben (Juli 2023 bis Juni 2025), was zumindest auf kurze Sicht Verbrauchervertrauen signalisiert.

Bei den in der Vergangenheit empfindlichsten Kategorien Fleisch, Meeresfrüchte, Frühstückscerealien, Haushaltspflege sowie Zucker und Süßwaren sind die Gesamtausgaben weitgehend unverändert geblieben (Juli 2023 bis Juni 2025), was zumindest auf kurze Sicht Verbrauchervertrauen signalisiert. Die Verbraucherreaktionen auf ökonomische Spannungen sind unter den analysierten Szenarien ähnlich. Das Ausmaß und die Geschwindigkeit der Reaktion sind jedoch proportional zum Ausmaß des Schocks.Unternehmen, die ihre Strategien auf optimale Verbrauchertrenddaten (überlagert mit der historischen Performance) stützen, sind ideal für zukünftigen konjunkturellen Gegenwind aufgestellt.

"Unsere Daten zeigen deutlich, dass die Größe und das Ausmaß eines wirtschaftlichen Schocks bedeutsamer sind als der Schock selbst", sagte Courtenay Verret, VP, Global Thought Leadership, NIQ. "Robuste Datensätze von Beginn an helfen, Ihr Unternehmen vor strategischen Aussetzern zu schützen, und ermöglichen es Ihnen, kritische Ressourcen so einzusetzen, dass Einnahmen maximiert und Loyalität und Wachstum aufrechterhalten werden."

Klicken Sie hier, um unser Business Resiliency Playbook und Framework aufzurufen.

Über NIQ

NIQ ist ein führender Anbieter von Consumer Intelligence, der eine umfassende Sicht auf das Kaufverhaltens von Verbrauchern ermöglicht und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. Unsere globale Reichweite umfasst mehr als 90 Länder, etwa 85 der Weltbevölkerung und über 7,2 Billionen US-Dollar an weltweiten Verbraucherausgaben. Mit einem holistischen Blick auf den Einzelhandel und den umfangreichsten Erkenntnissen zu Verbrauchern, die mit anspruchsvollen Analysen über hochmoderne Plattformen bereitgestellt werden, erstellt NIQ den Full View.

Weitere Informationen finden Sie unter www.niq.com

2025 Nielsen Consumer LLC. Alle Rechte vorbehalten.

NIQ-ALLGEMEIN

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250825243206/de/

Contacts:

Medienkontakt: media.relations@niq.com