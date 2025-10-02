NIQ, ein führendes Unternehmen im Bereich Verbraucherintelligenz, gab heute den Start seines Daten-Clean-Rooms auf Snowflake bekannt, der sowohl die Datenanreicherung als auch die Ergebnismessung für führende Vermarkter weltweit ermöglichen soll. Dies ist der erste Daten-Clean-Room von NIQ, der speziell für diese wichtigen Anwendungsfälle für Vermarkter, Medieninhaber, Retail-Media-Netzwerke und Ad-Tech-Plattformen entwickelt wurde.

Durch die sichere Zusammenarbeit über den Snowflake Clean Room können Vermarkter ihre proprietären First-Party-Daten mit den datenschutzkonformen Verbrauchersignalen von NIQ anreichern, um die Zielgruppenermittlung, Segmentierung, Bewertung und Kampagnenaktivierung voranzutreiben und das alles in einer sicheren Umgebung, die Verbraucherdaten schützt und globale Datenschutzstandards einhält.

"Werbetreibende verfügen über eine Fülle von First-Party-Daten, aber um deren volles Potenzial auszuschöpfen, sind die richtigen Verbrauchersignale und Datenkooperationslösungen erforderlich", sagte Lana Busignani, Geschäftsführer bei NIQ. "Durch die Anreicherung ihrer Daten mit den tiefgreifenden Verbrauchererkenntnissen von NIQ in einer sicheren Umgebung können Vermarkter hochwertige Zielgruppen erschließen, die Segmentierung schärfen und Kampagnen mit größerer Präzision aktivieren. Ebenso wichtig ist, dass sie nun die tatsächlichen Auswirkungen dieser Kampagnen messen können, indem sie Medieninvestitionen mit aussagekräftigen Ergebnissen verknüpfen. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Snowflake, das bereits strategischer Partner der meisten globalen Werbetreibenden und Medienunternehmen ist, um Kunden dabei zu helfen, die Qualität und den Wert ihrer First-Party-Daten zu verbessern und so bessere Ergebnisse zu erzielen."

Neben der Anreicherung unterstützt der Clean Room auch die Ergebnismessung, indem er die Einzelhandelserkenntnisse von NIQ nutzt, um Werbetreibenden und Medieninhabern bei der Bewertung der Auswirkungen von Kampagnen zu helfen. Auf diese Weise können Marketingfachleute Medieninvestitionen mit realen Ergebnissen verknüpfen und so den Wandel der Branche hin zu einer ergebnisorientierten Planung und Optimierung beschleunigen. Durch den Betrieb in Clean Rooms helfen sowohl NIQ als auch Snowflake ihren Kunden, die Privatsphäre zu wahren, die Daten überprüfbar zu machen und sicherzustellen, dass die Messdaten den Clean Room gemäß den genehmigten Aggregationsregeln verlassen.

Die Zusammenarbeit unterstreicht das Engagement beider Unternehmen für Innovation, Verbraucherdatenschutz und messbare Marketingergebnisse in einer sich schnell entwickelnden Medienlandschaft. "Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit NIQ, dessen einzigartige Datenbestände und Lösungen dies ermöglichen, eine strategische Rolle bei der Weiterentwicklung der Werbemessung zu spielen", sagte Dennis Buchheim, Global Head of Media, Entertainment, Advertising Marketing Technology bei Snowflake. "Gemeinsam ermöglichen wir es Marketern, intelligentere, datengestützte Entscheidungen mit Zuversicht zu treffen und dabei gleichzeitig den Datenschutz der Verbraucher in den Vordergrund zu stellen."

Über NIQ

NIQ ist ein führendes Unternehmen im Bereich Consumer Intelligence, das ein umfassendes Verständnis des Kaufverhaltens von Verbrauchern liefert und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. Unsere globale Reichweite erstreckt sich über 90 Länder, die etwa 85 der Weltbevölkerung und mehr als 7,2 Billionen US-Dollar an globalen Verbraucherausgaben abdecken. Mit einer ganzheitlichen Sicht auf den Einzelhandel und den umfassendsten Verbrauchererkenntnissen, die mit fortschrittlichen Analysen über modernste Plattformen bereitgestellt werden, liefert NIQ die Full View. Weitere Informationen finden Sie unter www.niq.com.

Weitere Informationen finden Sie unter www.niq.com

2025 Nielsen Consumer LLC. Alle Rechte vorbehalten.

NIQ-GENERAL

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251002037151/de/

Contacts:

Medienkontakt: media.relations@niq.com