© Foto: Dall-EStifel zeigt sich vor den Quartalszahlen bullish für Nvidia und sieht dank starker KI-Nachfrage weiteres Kurspotenzial für die Aktie.Kurz vor der mit Spannung erwarteten Quartalsbilanz von Nvidia sorgt die Investmentbank Stifel für frischen Rückenwind: Analyst Ruben Roy erhöhte das Kursziel für den Chiphersteller von 202 auf 212 US-Dollar und bekräftigte seine Kaufempfehlung ("Overweight"). Starke Nachfrage nach GB300-Plattform Roy verwies in seiner Analyse auf die "beschleunigte, breit gefächerte Nachfrage" nach Nvidias neuer GB300-Plattform, die als entscheidender Wachstumstreiber gesehen wird. Laut Stifel deuteten Gespräche mit Zulieferern darauf hin, dass die Bestellungen für die …Den vollständigen Artikel lesen ...
