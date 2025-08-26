Seit der Vorlage der Zahlen zum zweiten Quartal und zahlreichen positiven Analystenkommentaren im Anschluss befindet sich die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius im Rally-Modus. Seit Anfang August liegt das Kursplus bei gut 15 Prozent. Und geht es nach den Analysten der DZ Bank, so hat der DAX-Wert noch mehr Luft nach oben.Die Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank schraubte am Montag den fairen Wert für das Papier von Fresenius von 53 Euro auf 56 Euro nach oben. Das Votum lautet weiterhin "Kaufen"."Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär