Der DAX hat am Freitag kaum Bewegung gezeigt. Aus dem Handel ging er am Ende nahezu unverändert bei 23.698,15 Zähler. Auf Wochensicht stand ein Plus von 0,5 Prozent zu Buche. Zum Start in die neue Woche dürfte er ein paar Punkte drauflegen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Montagmorgen 0,2 Prozent höher auf 23.736 Punkte.Auf der Terminseite ist es am heutigen Montag sehr ruhig. Im weiteren Wochenverlauf stehen aber einige wichtige Termine auf dem Programm. Am Dienstag blicken Anleger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär