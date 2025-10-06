Der DAX hat sich am Freitag nach einer starken Woche bei 24.378,80 Punkten ins Wochenende verabschiedet. Auf Wochensicht konnte er 2,7 Prozent zulegen. Zum Start in die neue Woche dürfte es noch ein paar Punkte nach oben gehen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Montagmorgen bei 24.390 Zählern.Auf der Terminseite ist es am Montag sehr ruhig. Im Blickfeld dürften die Wochengewinner der Vorwoche im DAX bleiben. Merck KGaA, Siemens Energy, Qiagen, Bayer und Siemens zeigten sich hier besonders ...Den vollständigen Artikel lesen ...
