LONDON (dpa-AFX) - Der Zigarettenhersteller British American Tobacco muss sich einen neuen Finanzvorstand suchen. Die bisherige Amtsinhaberin Soraya Benchikh werde mit sofortiger Wirkung von ihrem Posten zurücktreten, teilte das Unternehmen am Dienstag in London mit. Die Suche nach einem Nachfolger werde eingeleitet, hieß es. Als Interims-Finanzchef wurde Javed Iqbal bestellt, der aktuell einen leitenden Posten als Direktor für Digitales und IT innehat.

Iqbal hatte bereits zwischen Mai 2023 und April 2024 das Finanzressort interimistisch geleitet. Die bisherige Amtsinhaberin Benchikh wird den Angaben zufolge noch bis Jahresende zur Verfügung stehen, um den Übergang zu unterstützen.

Die Managerin war nach einer Tätigkeit beim Spirituosenkonzern Diageo im Mai 2024 zu British American Tobacco als Finanzchefin zurückgekehrt. Vor ihrem Eintritt bei Diageo im Jahr 2020 war sie beim Tabakkonzern bereits rund 20 Jahre lang in verschiedenen Funktionen tätig gewesen./tav/nas/mis