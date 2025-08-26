Die Ferienhausbranche erlebt einen Meilenstein. HomeToGo (LU2290523658) steht kurz vor dem Abschluss der transformativsten Akquisition der Unternehmensgeschichte. Bis spätestens 29. August wird die Übernahme von Interhome vollzogen - und macht HomeToGo zum europäischen Marktführer. Erfolgreiche Strategie zahlt sich aus: Die Schweizer Wettbewerbskommission erteilte die finale Freigabe für die parallele Hotelplan-Übernahme durch die DERTOUR Group. Damit ist der Weg frei für HomeToGos strategischen Coup. Die durchdachte Transaktionsstruktur ermöglicht den gleichzeitigen Vollzug beider Geschäfte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
