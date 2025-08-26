Die Hauptversammlung von Circus (DE000A2YN355) war ein voller Erfolg. Alle Beschlüsse wurden mit über 99 Prozent der Stimmen angenommen. CEO Nikolas Bullwinkel gab einen optimistischen Ausblick auf das Wachstum im Verteidigungssektor. Transformation erfolgreich vollzogen: Circus vollzog erfolgreich den Übergang von Forschung und Entwicklung zur Kommerzialisierung. Das Unternehmen entwickelte den CA-M, das weltweit erste autonome System für taktische Truppenversorgung im Verteidigungssektor. Die KI-Plattform CircusOS etablierte sich als fortschrittlichstes System der Branche. Die Serienproduktion ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwertewelt