Die Circus SE (ISIN: DE000A2YN355) hat ein verbindliches Termsheet zur Übernahme von 30 internationalen Patenten eines US-amerikanischen KI-Robotik-Unternehmens unterzeichnet. Mit dieser Akquisition erweitert der auf autonome Versorgungssysteme spezialisierte Technologiekonzern sein Gesamtportfolio auf nahezu 40 Patente und positioniert sich damit als globaler Technologieführer im Bereich KI-Robotik für autonome Ernährungssysteme und Truppenversorgung. Das erworbene Portfolio umfasst Patente in den USA und Europa und deckt zentrale Schlüsseltechnologien in den Bereichen KI-basierter Steuerungs-
