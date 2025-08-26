Mitteilung der The Platform Group AG:

The Platform Group mit erfolgreicher Hauptversammlung und 99% Zustimmung für FormwechselThe Platform Group AG (ISIN DE000A2QEFA1, "TPG"), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, hat auf der gestrigen Hauptversammlung in Düsseldorf die Abstimmungen gemäß Tagesordnung vorgenommen. Auf der Hauptversammlung waren rund 14,61 Mio. Aktien vertreten, was einem Anteil von 71,25 % des eingetragenen Grundkapitals entspricht.

"Unsere diesjährige Hauptversammlung war für uns eine gute Gelegenheit, gemeinsam mit unseren Aktionärinnen und Aktionären auf das bisher erfolgreichste Jahr der Firmengeschichte zurückzublicken: Wir konnten Umsatz und Ergebnis auf einen Rekord steigern. Für 2025 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...