Gestern hatte NHOA Energy die Ehre, Rita Saffioti, stellvertretende Premierministerin von Westaustralien, Finanzministerin, Ministerin für Verkehr und Ministerin für Sport und Freizeit, in seiner Unternehmenszentrale in Mailand willkommen zu heißen.

Die stellvertretende Premierministerin wurde von einer offiziellen Delegation begleitet, darunter Frank Paolino, Abgeordneter für Mount Lawley, Alisza Rott, Business Development Manager in der Investitions- und Handelsvertretung der Regierung von Westaustralien in Frankfurt, und Sheralyn Derrick, Investment Director bei der Australian Trade and Investment Commission und dem Generalkonsulat

Die Delegation wurde empfangen von Giuseppe Artizzu, CEO, NHOA Energy, und Adrian Marziano, Vice President Australia and Pacific. Zusammen erörterten sie das enorme Tempo des Wandels im westaustralischen Stromsektor und die Rolle der Energiespeicherung als bedeutender Motor für das nationale Ziel, bis 2030 einen Anteil von 82 erneuerbarer Energien zu erreichen, sowie deren Synergiepotenzial mit strategischen Industriesektoren für Westaustralien wie Lithiumabbau und -verarbeitung, grüner Stahl und Rechenzentren.

Der Besuch zeigte erneut die engen Beziehungen zwischen NHOA Energy und Westaustralien. Dort unterstützt das Unternehmen die ambitionierte Dekarbonisierungsstrategie des Bundesstaates mit Vorzeigeprojekten wie dem 200-MWh-Kwinana-BESS, der ersten Großbatterie des Bundesstaates, die 2023 in Betrieb genommen wurde, sowie der Kompetenzentwicklung mit regionalen Partnern, Kunden und Zulieferern und der Rekrutierung von Fachkräften und Hochschulabsolventen aus westaustralischen Universitäten. Außer der Förderung von erstklassigen und sauberen Technologien setzt sich NHOA Energy in Westaustralien dafür ein, Menschen mit Fachwissen zu verbinden und die Beziehungen zwischen Australien und Europa beim Aufbau einer resilienten, nachhaltigen und wettbewerbsfähigen Energiezukunft zu stärken.

"Es ist uns eine Ehre, die stellvertretende Premierministerin Saffioti und ihre Delegation in unserer Zentrale willkommen zu heißen. Westaustralien befindet sich in einer einzigartigen Position, um sich als Wegbereiter der globalen Energiewende zu etablieren nicht nur dank seiner außergewöhnlichen menschlichen, technologischen und natürlichen Ressourcen, sondern auch mit der Vision und Entschlossenheit seiner Regierung", so Giuseppe Artizzu

NHOA Energy

NHOA Energy bietet erstklassige Energiespeichertechnologie, Engineering und Dienstleistungen und unterstützt auf diese Weise sichere und erschwingliche Stromversorgungssysteme auf Basis von erneuerbaren Energiequellen. Das Unternehmen ist ein Pionier im Bereich der Energiespeicherung für großtechnische und industrielle Anwendungen und gründet seine Führungsposition und seinen Wettbewerbsvorteil auf Innovation, Humankapital und Nachhaltigkeit sowie auf organisatorischer Exzellenz und finanzieller Stärke.

