Die Biogena GmbH & Co. KG hat ihre zweite Unternehmensanleihe 2025/30 (ISIN: AT0000A3N207) im Kalenderjahr 2025 aufgelegt - nach den drei Anleihen aus dem Vorjahr und dem diesjährigen Frühjahrs-Bond ist es somit die nunmehr fünfte Unternehmensanleihe des österreichischen Gesundheits-Konzerns. Die neue fünfjährige Biogena-Anleihe hat ein Zielvolumen von 10 Mio. Euro (inkl. Aufstockungsoption auf 15 Mio. Euro) und wird jährlich mit 6,50% verzinst. Anleger können die Anleihe gegenwärtig ab einer Mindestzeichnungssumme ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.