BIOGENA-Anleihe V
Die Biogena GmbH & Co. KG hat ihre zweite Unternehmensanleihe 2025/30 (ISIN: AT0000A3N207) im Kalenderjahr 2025 aufgelegt - nach den drei Anleihen aus dem Vorjahr und dem diesjährigen Frühjahrs-Bond ist es somit die nunmehr fünfte Unternehmensanleihe des österreichischen Gesundheits-Konzerns. Die neue fünfjährige Biogena-Anleihe hat ein Zielvolumen von 10 Mio. Euro (inkl. Aufstockungsoption auf 15 Mio. Euro) und wird jährlich mit 6,50% verzinst. Anleger können die Anleihe gegenwärtig ab einer Mindestzeichnungssumme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Anleihen Finder GmbH