Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 06:45 Uhr, Luxemburg: Aroundtown S. A., Q2-Zahlen 09:00 Uhr, Dänemark: Lego, Halbjahreszahlen 09:30 Uhr, Schweiz: Givaudan, Summer Investor Conference 10:00 Uhr, Deutschland: Sto, Halbjahreszahlen 10:00 Uhr, Deutschland: NordLB, Halbjahreszahlen 10:30 Uhr, Deutschland: LBBW, Halbjahreszahlen, Stuttgart 13:30 Uhr, USA: Abercrombie & Fitch, Q2-Zahlen 22:00 Uhr, USA: Nvidia, Q2-Zahlen 22:30 Uhr, USA: Hewlett Packard, Q3-Zahlen USA: Agilent Technologies, Q3-Zahlen
