Zinsangst befeuert Gold - neue Projekte im Rampenlicht

Die Stimmung an den Finanzmärkten bleibt angespannt. Auf der einen Seite explodiert die US-Verschuldung - über 37 Billionen US-Dollar meldet das Finanzministerium mittlerweile. Auf der anderen Seite kippt das Vertrauen in den Dollar: China baut seine US-Bond-Position weiter ab und kauft stattdessen Monat für Monat Gold. Parallel dazu zeigen die Arbeitsmarktdaten Schwächen, was die Rufe nach Zinssenkungen lauter werden lässt.

Die US-Notenbank dürfte sich dem Druck nicht mehr lange entziehen können. Mitglieder des Fed-Direktoriums sprechen sich offen für eine Lockerung der Geldpolitik aus. Das bringt Bewegung ins Spiel - nicht nur am Anleihemarkt, sondern auch beim Goldpreis. Der zieht wieder an und mit ihm auch die Aktien der Goldförderer. Besonders auffällig: Unternehmen aus der zweiten Reihe holen spürbar auf.

Tesoro Gold: In Chiles Norden wächst ein Goldprojekt mit Dimension

Ein Blick auf Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) zeigt, was derzeit am Markt passiert. Noch ein kleiner Name in der zweiten Reihe, aber mit einer beeindruckenden Geschichte. Das australische Unternehmen entwickelt mit El Zorro ein Goldprojekt in der Atacama-Region Chiles. Über 1,8 Millionen Unzen Gold umfasst die Ressource bereits - Tendenz steigend. Die Projektfläche: stattliche 570 Quadratkilometer. Diese Größenordnung weckt Vergleiche mit etablierten Minenclustern in Lateinamerika.

Die Lage des Projekts bringt zusätzliche Aufmerksamkeit. In unmittelbarer Nachbarschaft betreibt Gold Fields - einer der großen globalen Goldproduzenten - mit Salares Norte eine eigene Mine. Gold Fields hat sich nicht zufällig mit 17 Prozent an Tesoro Gold beteiligt.

Der nächste Schritt: Machbarkeitsstudie für den Minenbau

Das Projekt ist kein reines Explorationsabenteuer. El Zorro liegt in einer Region mit funktionierender Infrastruktur: Straßen, Wasserzugang, Häfen und Flughäfen sind vorhanden. Die Entwicklung ist bereits weit fortgeschritten. Nächster Meilenstein: die Machbarkeitsstudie. Sie soll die Basis für den Bau der ersten Mine liefern.

Ein weiteres Detail lässt aufhorchen: Mit einem Produktionsstart rechnet das Unternehmen ab 2028 oder 2029. Damit rückt Tesoro Gold in ein Zeitfenster, in dem das globale Angebot an physischem Gold möglicherweise unter Druck geraten könnte - falls die Produktion bei bestehenden Minen weiter rückläufig bleibt.

Ein Projekt mit vielen Optionen

Was aus El Zorro wird, ist offen. Die Projektfläche ist groß genug, um mittelfristig einen neuen Gold-Distrikt zu formen. Möglich ist auch, dass sich ein größerer Player das Projekt sichert. Dass diese Option nicht aus der Luft gegriffen ist, zeigt das Engagement von Gold Fields.

Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) hat sich damit in Stellung gebracht - in einem Umfeld, das wieder Goldfavoriten sucht, jenseits der großen Produzenten. Die Entwicklung der zweiten Reihe bleibt also auch weiterhin interessant.

