WKN: A3H223 | ISIN: DE000A3H2234 | Ticker-Symbol: LSNA
München
27.08.25 | 08:04
2,600 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
PRIVATE ASSETS SE & CO KGAA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
PRIVATE ASSETS SE & CO KGAA 5-Tage-Chart
Dow Jones News
27.08.2025 08:21 Uhr
PTA-News: Private Assets SE & Co. KGaA: Private Assets SE & Co. KGaA veröffentlicht Halbjahreszahlen für das Geschäftsjahr 2025

DJ PTA-News: Private Assets SE & Co. KGaA: Private Assets SE & Co. KGaA veröffentlicht Halbjahreszahlen für das Geschäftsjahr 2025

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Private Assets SE & Co. KGaA: Private Assets SE & Co. KGaA veröffentlicht Halbjahreszahlen für das Geschäftsjahr 2025

Hamburg (pta000/27.08.2025/07:45 UTC+2)

Die Private Assets SE & Co. KGaA (Private Assets) veröffentlicht ihren Halbjahresfinanzbericht 2025. Die Umsatzerlöse sind um 7 % auf EUR 75,7 Mio. (Vorjahreszeitraum: EUR 70,6 Mio.) gestiegen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBIDTA) beträgt EUR -1,6 Mio., nach EUR 2,1 Mio. im Vorjahreszeitraum. Die Eigenkapitalquote beträgt 14,6% zum 30. Juni 2025. 

H1 2025     H1 2024 
           bzw. 30.06.2025 bzw. 30.06.2024 
in Mio. Euro 
Umsatzerlöse     75,7      70,6 
EBITDA        -1,6      2,1 
EBIT         -5,9      -2,3 
Konzernergebnis    -6,7      -3,4 
Bilanzsumme      101,2      119,8 
davon Zahlungsmittel 3,1       8,4 
davon Eigenkapital  14,8      25,4 
Eigenkapitalquote   14,6%      21,2%

Der Geschäftsverlauf blieb damit hinter den Erwartungen zurück. Belastend wirkten sich insbesondere anhaltende Projektverschiebungen sowie die aufgelaufenen Verluste von aufgegebenen Beteiligungen aus. Trotz dieser negativen Einflüsse konnten in einzelnen Beteiligungen weitere Fortschritte erzielt werden, unter anderem bei der Umsetzung von Effizienzmaßnahmen und in der Kostenstruktur. Die geschäftsführenden Direktoren sind mit der bisherigen operativen Entwicklung des Geschäftsjahres nicht zufrieden. Jedoch sehen sie aufgrund der eingeleiteten Maßnahmen und stabilisierender interner Prozesse positive Perspektiven für die 2. Jahreshälfte und darüber hinaus.

Über die Private Assets SE & Co. KGaA

Die Private Assets SE & Co. KGaA (Private Assets) ist eine in Hamburg ansässige Beteiligungsgesellschaft, die auf die mehrheitliche Übernahme von Unternehmen in Sondersituationen spezialisiert ist. Private Assets beteiligt sich bevorzugt an Konzernabspaltungen und mittelständischen Unternehmen mit heute unterdurchschnittlicher Performance sowie Gesellschaften mit offenen Nachfolgefragen. Durch die langjährige Erfahrung des Managements und einen nachweisbaren Track Record bei der Entwicklung von Unternehmen in Sondersituationen werden die Beteiligungen effizient und nachhaltig profitabel ausgerichtet. Zur notwendigen schnellen Umsetzung verfügt die Gesellschaft über eine eigene Task-Force, die als Inhouse-Consulting in Bereichen wie Product Supply, Project Management, Sales & Marketing, Recht und Finanzen operativen Support leistet und mit der Digital Group explizit Digitalisierungsthemen vorantreibt. Durch die enge operative Begleitung und aktives Management seitens der Gesellschafter erzielt die Private Assets SE & Co. KGaA in ihren Beteiligungen schnelle, effiziente und nachhaltige Veränderungen.

Die Aktien der Private Assets SE & Co. KGaA werden im Freiverkehr der Börsen München (m:access), Berlin und Hamburg unter der Wertpapierkennnummer A3H223 gehandelt. Weitere Informationen finden sich unter www.private-assets.de.

Ansprechpartner Investor Relations

edicto GmbH Ralf Droz / Jessica Pommer Tel.: +49(0)69/90550550 E-Mail: PrivateAssets@edicto

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Private Assets SE & Co. KGaA 
           Brook 1 
           20457 Hamburg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Sven Dübbers 
Tel.:         +49 40 37411022 
E-Mail:        info@private-assets.de 
Website:       www.private-assets.de 
ISIN(s):       DE000A3H2234 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Berlin, Hamburg, München (m:access)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1756273500339 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 27, 2025 01:45 ET (05:45 GMT)

© 2025 Dow Jones News
