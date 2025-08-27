DJ PTA-News: Private Assets SE & Co. KGaA: Private Assets SE & Co. KGaA veröffentlicht Halbjahreszahlen für das Geschäftsjahr 2025

Die Private Assets SE & Co. KGaA (Private Assets) veröffentlicht ihren Halbjahresfinanzbericht 2025. Die Umsatzerlöse sind um 7 % auf EUR 75,7 Mio. (Vorjahreszeitraum: EUR 70,6 Mio.) gestiegen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBIDTA) beträgt EUR -1,6 Mio., nach EUR 2,1 Mio. im Vorjahreszeitraum. Die Eigenkapitalquote beträgt 14,6% zum 30. Juni 2025.

H1 2025 H1 2024 bzw. 30.06.2025 bzw. 30.06.2024 in Mio. Euro Umsatzerlöse 75,7 70,6 EBITDA -1,6 2,1 EBIT -5,9 -2,3 Konzernergebnis -6,7 -3,4 Bilanzsumme 101,2 119,8 davon Zahlungsmittel 3,1 8,4 davon Eigenkapital 14,8 25,4 Eigenkapitalquote 14,6% 21,2%

Der Geschäftsverlauf blieb damit hinter den Erwartungen zurück. Belastend wirkten sich insbesondere anhaltende Projektverschiebungen sowie die aufgelaufenen Verluste von aufgegebenen Beteiligungen aus. Trotz dieser negativen Einflüsse konnten in einzelnen Beteiligungen weitere Fortschritte erzielt werden, unter anderem bei der Umsetzung von Effizienzmaßnahmen und in der Kostenstruktur. Die geschäftsführenden Direktoren sind mit der bisherigen operativen Entwicklung des Geschäftsjahres nicht zufrieden. Jedoch sehen sie aufgrund der eingeleiteten Maßnahmen und stabilisierender interner Prozesse positive Perspektiven für die 2. Jahreshälfte und darüber hinaus.

Die Private Assets SE & Co. KGaA (Private Assets) ist eine in Hamburg ansässige Beteiligungsgesellschaft, die auf die mehrheitliche Übernahme von Unternehmen in Sondersituationen spezialisiert ist. Private Assets beteiligt sich bevorzugt an Konzernabspaltungen und mittelständischen Unternehmen mit heute unterdurchschnittlicher Performance sowie Gesellschaften mit offenen Nachfolgefragen. Durch die langjährige Erfahrung des Managements und einen nachweisbaren Track Record bei der Entwicklung von Unternehmen in Sondersituationen werden die Beteiligungen effizient und nachhaltig profitabel ausgerichtet. Zur notwendigen schnellen Umsetzung verfügt die Gesellschaft über eine eigene Task-Force, die als Inhouse-Consulting in Bereichen wie Product Supply, Project Management, Sales & Marketing, Recht und Finanzen operativen Support leistet und mit der Digital Group explizit Digitalisierungsthemen vorantreibt. Durch die enge operative Begleitung und aktives Management seitens der Gesellschafter erzielt die Private Assets SE & Co. KGaA in ihren Beteiligungen schnelle, effiziente und nachhaltige Veränderungen.

Die Aktien der Private Assets SE & Co. KGaA werden im Freiverkehr der Börsen München (m:access), Berlin und Hamburg unter der Wertpapierkennnummer A3H223 gehandelt. Weitere Informationen finden sich unter www.private-assets.de.

