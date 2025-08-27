Lausanne - Die Vaudoise ist in der ersten Jahreshälfte 2025 weiter gewachsen und hat auch mehr verdient. Dabei setzt die Versicherungsgruppe den vor Jahren in der Deutschschweiz eingeleiteten Wachstumskurs unvermindert fort. Der Reingewinn der Vaudoise nahm in den ersten sechs Monaten des Jahres um 3,6 Prozent auf 84,1 Millionen Franken zu, wie die genossenschaftlich organisierte Gruppe am Mittwoch bekanntgab. Der Umsatz erhöhte sich um 4,1 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab