Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -Die Vorregistrierung ist jetzt im Google Play Store und im App Store möglich, und Fans können das Spiel im Epic Games Store auf ihre Wunschliste setzenNetmarble, ein renommierter Entwickler und Herausgeber hochwertiger Spiele, hat offiziell bekannt gegeben, dass sein kommendes Dark-Fantasy-MMORPG Raven2 auf den globalen Markt expandieren wird. Die globale Vorregistrierung (https://ntiny.link/raven2gb) für Raven2 wurde offiziell im Google Play Store und im App Store eröffnet. Spieler können Raven2 vor der Veröffentlichung auch im Epic Games Store (https://store.epicgames.com/p/raven2-2c3f27) auf ihre Wunschliste setzen.Raven2 ist ein sorgfältig entwickeltes MMORPG, das in ausgewählten Regionen Asiens, darunter Südkorea, Japan, Taiwan, Hongkong und Macau, bereits von Kritikern hoch gelobt wurde. Aufbauend auf diesem regionalen Erfolg bereitet sich das Spiel nun auf eine weltweite Einführung in Nordamerika, Europa, Südostasien und darüber hinaus vor.Angetrieben von der Unreal Engine bietet Raven2 unvergleichliche Grafik und ein riesiges Universum in einer dunklen Fantasiewelt, in der die Spieler zu Mitgliedern des Special Corps mit dem "Cursed Stigma" werden. Während sie seltsame und gefährliche Phänomene untersuchen, die sich auf der ganzen Welt ereignen, begeben sie sich auf eine Reise, um Dämonen zu besiegen und die Geheimnisse hinter dem Schicksal der Welt aufzudecken. Die groß angelegten, gildenbasierten Kämpfe in Raven2 sind das Markenzeichen eines wirklich fesselnden und hochwertigen MMORPG-Erlebnisses. Das Spiel wird sowohl für Mobilgeräte als auch für PCs verfügbar sein und plattformübergreifendes Spielen unterstützen.Spieler können sich jetzt im Google Play Store und im App Store vorregistrieren und das Spiel im Epic Games Store auf ihre Wunschliste setzen. Alle Vorregistrierten erhalten exklusive Belohnungen, darunter ein heroisches Heiliges Gewand und ein spezielles Vorregistrierungspaket zum offiziellen Start des Spiels. Das heroische "Holy Garment" erhöht die Kampfkraft eines Charakters erheblich und wird zum ersten Mal von Raven2 als Vorregistrierungsbelohnung angeboten. Spieler können die offizielle Website und die Facebook-Seite besuchen, um weitere Informationen zur Vorregistrierung für Raven2 zu erhalten.Anlässlich des Starts der weltweiten Vorregistrierung wurde ein spezieller Filmtrailer über die offiziellen YouTube (https://www.facebook.com/raven2gb)- und Facebook (https://www.youtube.com/@RAVEN2_gb)-Kanäle von Raven2 veröffentlicht. Besuchen Sie die offizielle Website (https://raven2w.netmarble.com/) und folgen Sie Raven2 auf den sozialen Medien, um zusätzliche Inhalte zu erfahren, die das Spieluniversum, die Klassen, die Hauptfunktionen und vieles mehr vorstellen.Informationen zu Netmarble CorporationDie im Jahr 2000 in Korea gegründete Netmarble Corporation ist ein weltweit führender Spieleentwickler und -verlag. Durch gefeierte Franchises und strategische Partnerschaften mit erstklassigen IP-Inhabern bietet das Unternehmen innovative und fesselnde Spielerlebnisse für ein weltweites Publikum. Als Muttergesellschaft von Kabam, SpinX Games und Jam City sowie als Hauptaktionär von HYBE und NCSOFT umfasst das vielfältige Portfolio von Netmarble Solo Leveling:ARISE, Seven Knights Idle Adventure, Tower of God: New World, Lineage 2: Revolution, MARVEL Future Fight, Ni no Kuni: Cross Worlds und The Seven Deadly Sins: Grand Cross. Weitere Informationen finden Sie unterhttp://company.netmarble.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2736690/250721____2____________1920x1080_EN.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/netmarble-kundigt-weltweite-veroffentlichung-des-brutalen-dark-fantasy-mmorpg-raven2-an-302537521.htmlPressekontakt:Amber Lee,powerof2@netmarble.comOriginal-Content von: Netmarble, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117076/6104916