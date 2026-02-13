EQS-News: Netmarble / Schlagwort(e): Produkteinführung

Große Markteinführung mit anschließender mobiler Erweiterung am 23. März SEOUL, Südkorea, 13. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Netmarble, ein führender Entwickler und Publisher hochwertiger Spiele, gab heute den offiziellen Starttermin für sein neues Open-World-RPG The Seven Deadly Sins: Origin bekannt. Spieler auf PlayStation5 und Steam können bereits ab dem 16. März 2026 spielen. Die große Markteinführung des Spiels folgt am 23. März, wobei es auch auf Mobilgeräte ausgeweitet wird, damit mehr Spieler The Seven Deadly Sins: Origin plattformübergreifend erleben können. Diese schrittweise Einführung spiegelt einen plattformorientierten Ansatz wider, der auf einen stabilen Service und ein optimiertes Spielerlebnis ausgerichtet ist. Basierend auf dem Feedback aus der Closed-Beta-Testphase werden Verbesserungen an der Steuerung, dem Kampftempo und der gesamten Benutzeroberfläche/Benutzererfahrung vorgenommen, sodass am 23. März eine optimierte Version auf allen Plattformen veröffentlicht werden kann. Anlässlich der Bekanntgabe des Veröffentlichungstermins findet bis zum 17. Februar ein globales Event auf X statt. Fans können daran teilnehmen, indem sie dem offiziellen Account folgen und einen Kommentar hinterlassen. Die Gewinner werden per Zufallsprinzip ausgewählt. Darüber hinaus wird Die sieben Todsünden: Origin am 14. Februar eine neue Interview-Videoserie mit den Original-Synchronsprechern des Anime veröffentlichen. Die Serie beginnt mit der Stimme von Elizabeth, gefolgt von Interviews mit den Synchronsprechern wichtiger Charaktere wie Meliodas und King. The Seven Deadly Sins: Originkann derzeit auf Google Play , im App Store und auf der offiziellen Website vorregistriert werden, wobei auf PlayStation5 und Steam Wunschliste-Optionen verfügbar sind. Basierend auf dem japanischen Manga- und Anime-Hit The Seven Deadly Sins, von dem weltweit über 55 Millionen Exemplare verkauft wurden, The Seven Deadly Sins: Origin lässt die Spieler Britannia in einer riesigen offenen Welt erkunden. Es bietet Tag-basierte Kämpfe, Kombinationsfähigkeiten und anpassbare Teams mit verschiedenen Charakteren und Waffen. Zu den Multiplayer-Elementen gehören die Bildung von Gruppen zur Erkundung oder der gemeinsame Kampf gegen Endgegner. Um auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie The Seven Deadly Sins: Origin auf seinen offiziellen Kanälen YouTube , Facebook und Discord . ©Nakaba Suzuki, KODANSHA/The Seven Deadly Sins: Revival of the Commandments Project,MBS. Alle Rechte vorbehalten.

Die Netmarble Corporation wurde im Jahr 2000 in Korea gegründet und ist ein führender Entwickler und Herausgeber von Handyspielen, die weltweit hohe Umsätze erzielen. Durch gefeierte Franchises und strategische Partnerschaften mit erstklassigen IP-Inhabern bietet das Unternehmen innovative und fesselnde Spielerlebnisse für ein weltweites Publikum. Als Muttergesellschaft von Kabam, SpinX Games, Jam City und Hauptaktionär von HYBE und NCSOFT umfasst das vielfältige Portfolio von Netmarble Solo Leveling:ARISE, Seven Knights Re:BIRTH, Raven2, MARVEL Future Fight, und The Seven Deadly Sins: Grand Cross. Weitere Informationen finden Sie auf http://company.netmarble.com . Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2902736/7DSO__260213_Launch_Date_reveal_EN.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/the-seven-deadly-sins-origin-bestatigt-den-starttermin-spielen-sie-fruher-am-16-marz-auf-playstation5-und-steam-302687091.html



