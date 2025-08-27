EQS-News: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

NZWL meldet solide Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr 2025 in herausforderndem Marktumfeld



27.08.2025 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





NZWL meldet solide Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr 2025 in herausforderndem Marktumfeld



Leipzig, 27. August 2025 - Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für alle Antriebsarten für die Automobilindustrie sowie für alle Fahrzeugtypen bis zum Lkw, hat heute ihren Konzern-Halbjahresabschluss 2025 veröffentlicht. Trotz eines weiterhin schwierigen Marktumfelds konnte die Unternehmensgruppe wesentliche Fortschritte bei der strategischen Weiterentwicklung erzielen und ihre Position insbesondere in den Zukunftsfeldern Elektromobilität und Hybridantriebe weiter stärken. Die Umsatzerlöse summierten sich in den ersten sechs Monaten 2025 auf 84,5 Mio. Euro (Vorjahr: 91,0 Mio. Euro) und spiegeln damit die branchenweite Abschwächung insbesondere in Europa wider. Positiv zu bewerten ist die erfreuliche Entwicklung im Bereich Elektro- und Hybridantriebe, dessen Umsatzanteil sich im Vergleich zum Vorjahr auf rund 18 % verdoppelte. Damit bestätigt sich die strategische Ausrichtung der NZWL auf die Transformation hin zu alternativen Antriebstechnologien. Bereinigt um den saldierten Sondereffekt aus unrealisierten Währungskursdifferenzen in Höhe von 1,3 Mio. Euro ergeben sich ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im 1. Halbjahr 2025 von 9,2 Mio. Euro nach 10,4 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum und ein operatives Konzernergebnis von 0,8 Mio. Euro (Vorjahr: 1,0 Mio. Euro). Unter Berücksichtigung negativer Währungseffekte aus der EUR/RMB-Entwicklung beträgt das Halbjahresergebnis -0,5 Mio. Euro (Vorjahr: 1,3 Mio. Euro). Das Konzern-Eigenkapital belief sich zum 30. Juni 2025 auf 27,2 Mio. Euro (31. Dezember 2024: 30,0 Mio. Euro), gleichbedeutend mit einer Eigenkapitalquote von 20,8 % (31. Dezember 2024: 22,1 %). Die liquiden Mittel erhöhten sich gegenüber dem Jahresende 2024 von 13,9 Mio. Euro auf 18,1 Mio. Euro. Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, erklärt: "Trotz der gegenwärtigen Marktschwäche und herausfordernder Rahmenbedingungen zeigt sich unser Geschäftsmodell weiterhin robust. Besonders erfreulich ist die Verdoppelung des Umsatzanteils im Bereich Elektro- und Hybridantriebe. Damit beweisen wir, dass die Weichen für die Zukunft richtig gestellt sind. Wir bleiben zuversichtlich, unsere Ziele für 2025 zu erreichen und die NZWL-Gruppe nachhaltig und erfolgreich weiterzuentwickeln." Für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt die Geschäftsführung ihre Prognose: Erwartet werden ein moderates Umsatzwachstum von 2 % bis 5 % gegenüber 2024 sowie eine leichte Verbesserung des betrieblichen Rohertrags, EBITDA und Konzernjahresüberschusses - bereinigt um Wechselkurseffekte. Zuversichtlich für eine stärkere Umsatz- und Ertragsentwicklung im 2. Halbjahr stimmt der Auftragsbestand zum 30. Juni 2025, der sich auf 153,3 Mio. Euro erhöhte. Diese Kennzahl belegt die kontinuierliche Nachfrage nach NZWL-Produkten in allen Produktbereichen und Getriebearten von Verbrenner über Hybrid bis zur E-Mobilität und bietet eine solide Grundlage für die weitere positive Geschäftsentwicklung in allen Fahrzeugsegmenten bis hin zum Lkw. Im Rahmen der langfristig orientierten Unternehmensfinanzierung prüft NZWL die Möglichkeit der Begebung einer neuen Unternehmensanleihe inklusive eines Umtauschangebots im 2. Halbjahr 2025. Vor diesem Hintergrund wurden die Quirin Privatbank AG und die M.M.Warburg & CO mit einer Marktsondierung beauftragt, damit die Geschäftsführung auf deren Grundlage und in Abhängigkeit vom Marktumfeld die endgültige Finanzierungsentscheidung treffen kann. Der Konzern-Halbjahresabschluss 2025 der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH steht online unter www.nzwl.de im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung.



Kontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

Tel.: +49 (0)89 8896906 25

E-Mail: nzwl@linkmarketservices.eu



27.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

