Umsatz und EBITDA unter Vorjahresniveau
Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) hat im ersten Halbjahr 2025 in einem schwierigen Marktumfeld einen Umsatz von 84,5 Mio. Euro (Vorjahr: 91,0 Mio. Euro) und ein bereinigtes EBITDA von 9,2 Mio. Euro (Vorjahr: 10,4 Mio. Euro) erwirtschaftet. Das operative Ergebnis liegt bei 0,8 Mio. Euro, das Halbjahresergebnis aufgrund negativer Währungseffekte bei -0,5 Mio. Euro. Besonders positiv hat sich nach Angaben des Unternehmens allerdings der Bereich Elektro- und Hybridantriebe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Anleihen Finder GmbH