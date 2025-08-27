St. Christina, Italien (ots) -Es gibt Momente im Jahr, da scheint die Welt kurz den Atem anzuhalten. Wenn der Sommer leiser wird und der Herbst langsam die Bühne betritt, verwandelt sich das Val Gardena in eine Farbkomposition, wie sie nur die Natur selbst zu malen vermag - und mittendrin die "Burning Dolomites".Die Dolomiten, seit 2009 UNESCO-Weltnaturerbe, sind ohnehin schon eine Klasse für sich. Doch im Herbst zeigen sie ein ganz anderes Gesicht. Die klare Bergluft, das intensive Licht und die niedrige Sonne sorgen für ein Spektakel, das man gesehen haben muss, um es zu glauben: Wenn die letzten Sonnenstrahlen auf die bleichen Felswände treffen, beginnt ein faszinierendes Leuchten - von goldgelb über kupferrot bis tieforange. Ein Lichtspiel, das den Eindruck erweckt, als würden die Berge in Flammen stehen.Die beste Zeit für diese Momente liegt zwischen Anfang September und Anfang November. Während sich die Täler langsam in herbstliche Ruhe hüllen, erwachen die Höhenzüge bei Sonnenuntergang zu dramatischem Leben. Die Burning Dolomites ziehen Fotografen, Wanderbegeisterte und Naturfreunde aus der ganzen Welt gleichermaßen an.Zwei spezielle Touren führen direkt zu den besten Aussichtspunkten dieses Naturschauspiels. Die Wanderung zur Panorama-Terrasse Sëurasas kombiniert eine moderate Wanderung mit einem Sundowner-Aperitif - ein Erlebnis, das Natur und Genuss vereint. Wer es sportlicher mag, wählt die anspruchsvolle Tour zur Juac-Alm über den Steviaweg. Beide Touren finden wöchentlich statt, sind professionell geführt und bieten neben eindrucksvollen Panoramen auch spannende Einblicke in die Geologie, Geschichte und Kultur dieser UNESCO-Region.Doch der Herbst in Gröden bedeutet mehr als nur brennende Gipfel. Es ist die ruhigste und gleichzeitig ausdrucksstärkste Jahreszeit und bietet ideale Bedingungen für Aktivurlauber. Wanderwege unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade führen durch farbenprächtige Wälder, über weitläufige Almen wie die Seiser Alm bis zu eindrucksvollen Bergmassiven wie die Langkofelgruppe.Auch für Radfahrer stehen zahlreiche Routen zur Verfügung - von familienfreundlichen Panoramawegen bis zu anspruchsvollen Mountainbike-Trails. Ergänzt wird das Angebot durch geführte Klettersteige, Bergtouren sowie Natur & Kultur Themenwanderungen.Neben klassischen Outdoor-Aktivitäten finden Gäste in Val Gardena auch ein vielfältiges Rahmenprogramm zur aktiven Entspannung vor. Dazu gehören Outdoor Yoga- und Fitnessangebote sowie regionale und traditionelle Veranstaltungen. Die klare Herbstluft, angenehme Temperaturen und das besondere Licht dieser Jahreszeit schaffen ideale Voraussetzungen für Bewegung und Erholung im Freien.Das kulinarische Angebot im Herbst ist geprägt von regionalen Spezialitäten und saisonalen Zutaten. Typische Gerichte sind beispielsweise Schlutzkrapfen, Knödelvariationen, herzhafte Wildgerichte und süßer Apfelschmarrn. In traditionellen Almhütten werden diese mit Produkten aus der Region zubereitet und von Südtiroler Weinen oder frischem Apfelsaft begleitet. Kulinarische Genusswochen stehen den ganzen Herbst auf dem Programm und geben Gästen die Möglichkeit, die Verbindung von alpiner und mediterraner Küche kennenzulernen. Mehr Infos unter: www.valgardena.itPressekontakt:DOLOMITES Val GardenaTel.: +39 0471 777777Mail: info@valgardena.itWeb: www.valgardena.itMaria Liebeweinml@dimaconcept.dewww.urlaubsinspirationen.comOriginal-Content von: DOLOMITES Val Gardena, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177408/6105463