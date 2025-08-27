Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA9838793052 Xander Resources Inc. 27.08.2025 CA21873W1095 Core Critical Metals Corp. 28.08.2025 Tausch 1:1
CA39540E3023 GreenPower Motor Company Inc. 27.08.2025 CA39540E4013 GreenPower Motor Company Inc. 28.08.2025 Tausch 10:1
